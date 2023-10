EE.UU. asegura que la cancelación de la cumbre en Jordania fue por respeto y por consenso

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó este martes que la cancelación del viaje de Joe Biden a Jordania para dialogar sobre la apertura de un corredor humanitario en Gaza se dio por consenso, después de que Mahmoud Abbás quisiera guardar luto tras el bombardeo al hospital de Gaza.



"La decisión de no ir a Amán se tomó de forma mutua, cuando el presidente Biden habló con el rey (Abdalá de Jordania) esta tarde. Ambos coincidieron en que ahora no era el momento de intentar organizar esta reunión, después de que el presidente Abbas dejara muy claro, comprensiblemente, que quería regresar a casa para pasar tres días de luto", afirmó Kirby.



El portavoz hizo estas declaraciones a bordo del Air Force One en el que el presidente Biden se dirige a Tel Aviv para reunirse con el primer ministro israelí Benhamin Netanyahu y conocer de primera mano las necesidades del país para defenderse de Hamás.



Biden decidió continuar con este viaje pese al ataque contra un hospital en Gaza, que ha dejado más de 500 muertos, cuya autoría sigue sin estar clara ya que Israel acusa a la organización Yihad Islámica, mientras que los palestinos y los países árabes responsabilizan a las fuerzas israelíes.



Kirby afirmó que Biden habló hoy por teléfono con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi -promotor de la apertura de un corredor humanitario en el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto- y con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y que volverá a hablar con ellos mañana, "en el vuelo de regreso a casa".



Biden también habló hoy con Netanyahu, quien le reiteró "categóricamente" que Israel no es el autor del bombardeo, que ha sacudido a la comunidad internacional y ha ocasionado protestas en numerosas ciudades.



"Los israelíes han negado categórica y muy estridentemente tener algo que ver con ello y tienen el beneficio de la duda. Creo que ciertamente reconocemos que sienten firmemente que esto no fue causado por ellos", afirmó.



El Gobierno estadounidense, explicó Kirby, está recopilando "la mayor cantidad de información posible" sobre lo sucedido.



Biden aterrizará en unas horas en Tel Aviv y está previsto que se reúna primero con Netanyahu "en una reunión bilateral restringida muy pequeña". Luego se reunirá con el gabinete de guerra israelí y con miembros de las fuerzas de seguridad que están respondiendo a los ataques de Hamás, detalló el portavoz.



El presidente estadounidense se reunirá también con familias de personas fallecidas en los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre y también con familiares de desaparecidos, algunos de ellos de las personas secuestradas como rehenes.



Tras esto, añadió, Biden ofrecerá un mensaje público y se reunirá después con el presidente israelí Isaac Herzog.



Uno de los objetivos del viaje, insistió Kirby, es conocer la situación "sobre el terreno" y los objetivos de Israel, "sus planes, sus intenciones en los días y semanas venideros".



Biden preguntará al gabinete de guerra cuáles son sus necesidades desde una perspectiva de asistencia de seguridad y dejará claro que Estados Unidos hará "todo lo posible para satisfacer esas necesidades".