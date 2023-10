EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

Ely comunitario entre los hispanos y otrasprobablemente contribuye a atenuar los riesgos de muerte porobservados entre las personas que viven solas, indica unpublicado este jueves en la revista Cancer."Estudios previos han mostrado una vinculación entre vivir solo y mortalidad por, pero los hallazgos sobre factores como sexo y raza o grupo étnico en general han sido incongruentes entre sí, y los datos sobre niveles socioeconómicos son escasos", dijo Hyunjung Lee, científica de la Sociedad Estadounidense Contra el) y autora principal de la investigación.Elindica que en 2020 había en Estados Unidos 38 millones deen los cuales una persona vivía sola, en comparación con los siete millones de 1960.Losque viventienen más probabilidades de ser varones, blancos no hispanos o negros no hispanos, de edad más avanzada, con ingresos por debajo del nivel federal de pobreza, estar afectados por angustia psicológica seria u obesidad grave, y ser consumidores de tabaco y alcohol.Para ellosanalizaron datos de 1998 a 2019 correspondientes a 473.648con edades iniciales entre 18 y 64 años procedentes de la Encuesta Nacional de, vinculándolos con el Índice Nacional de Muertes.Se hizo un seguimiento de 22 años a fin de calcular las tasas de riesgo y laentre vivir solo y mortalidad porLosmuestran que losque viventienen 1,32 veces más probabilidades de morir porque losque conviven con otras personas.Losque viventienen 1,38 veces más probabilidades de morir poren comparación con los que viven con alguien más, y en el caso de lasque viven solas las probabilidades de muerte porson 1,30 veces más altas.Laentre vida solitaria y riesgo de mortalidad porfue más fuerte entre losblancos no hispanos y loscon niveles de educación más elevados, en comparación con lasraciales o étnicas y loscon menos educación, señaló elSegún elen la revista de la, los hallazgos "pueden sugerir que unsocial más fuerte de la comunidad entre lasraciales o étnicas y la gente con nivel socioeconómico más bajo podría haber atenuado la vinculación entre vivir solo y la mortalidad poren estos grupos"."Lasde estemuestran la importancia de tener en cuenta la vida solitaria en la población en general y entre los sobrevivientes del, y aconsejanpara reducir los efectos adversos del aislamientos social", indicó Lee.Como ejemplos mencionó programas para que las personas que viven solas aumenten su asistencia a las revisiones médicas y la inclusión de esta población entre los grupos de alta prioridad para recibir servicios basados en las necesidades sociales vinculadas con la