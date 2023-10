Jim Jordan urge a votarle para ser "speaker" para que se apruebe la ayuda a Israel

El congresista republicano Jim Jordan confirmó esta mañana que volverá a intentar ser elegido presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y urgió a apoyarle para acabar con el parón del legislativo y para se puedan aprobar cuestiones como la ayuda a Israel.



"Necesitamos un "speaker" tan pronto como sea posible para que podamos ponernos a trabajar por el pueblo estadounidense", sentenció Jordan en una conferencia de prensa esta mañana.



Un día después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, anunciase que va a pedir al Congreso una partida presupuestaria "urgente" para ayuda a Israel y Ucrania y financiar "las necesidades de seguridad nacional" de Estados Unidos, Jordan recordó que con una Cámara Baja parada no se puede abordar tal solicitud.



"La Cámara está cerrada", apuntó Jordan, quien insistió en que "lo que esperan" los estadounidenses de este Congreso es que cumpla con su obligación y ayuda a los "amigos y aliados del gran estado de Israel".



Según filtra la prensa estadounidense, Biden pedirá, entre otras cantidades, 60,000 millones de dólares para la guerra en Ucrania, 14,000 millones de dólares para Israel, en plena guerra con Hamás, así como 14,000 millones de dólares para la frontera de Estados Unidos.



Jordan se someterá este viernes a una tercera votación tras acumular dos derrotas consecutivas en las dos votaciones que ha habido esta semana para hacerse con el puesto de "speaker".



En la primera, el martes, recibió 200 apoyos, 17 menos de los que necesitaba, y el miércoles 199. Aunque los republicanos tienen la mayoría en la Cámara Baja, con 221 escaños, una veintena de sus compañeros de bancada se oponen a respaldarle.



Este jueves no hubo un tercer intento. En su lugar se filtró que iba a ponerse sobre la mesa una resolución para otorgar al también conservador Patrick McHenry, el actual presidente interino, mayores poderes para permitir que ese hemiciclo siga funcionando mientras se desbloquea la situación, pues desde la presidencia en funciones no se pueden aprobar nuevas resoluciones ni proyectos de ley.



Jordan, aliado del expresidente Donald Trump (2017-2021) y representante del ala más conservadora de los republicanos, retiraba así temporalmente su candidatura a la espera de conseguir sumar a nuevos colegas a su causa.



Pero el partido concluyó tras una reunión interna que esa resolución temporal no iba a seguir adelante. "Nuestro trabajo es elegir al presidente, al presidente Jim Jordan", dijo en X (anteriormente Twitter) el legislador Thomas Massie.



En su petición anoche de la partida extraordinaria al Congreso, Biden dijo que se trata de "una inversión inteligente que pagará dividendos para la seguridad estadounidense durante generaciones".



En el Congreso estadounidense, tanto demócratas como republicanos respaldan a Israel y se han mostrado dispuestos a proporcionarle más ayuda militar.



No obstante, en lo que respecta a Ucrania, el escenario político es diferente: la mayoría de los demócratas están unidos en su apoyo a Kiev, mientras que los republicanos se encuentran divididos y el ala más radical se opone a dicha ayuda.



Jim Jordan es, precisamente, uno de los críticos con la ayuda a Ucrania.