Ocho republicanos, dispuestos a represalias para desbloquear la elección en la Cámara Baja

Los ocho republicanos radicales que lograron revocar al conservador Kevin McCarthy como presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos aseguraron este viernes que están dispuestos a recibir represalias internas a cambio de que se desbloquee la situación y el nuevo aspirante, Jim Jordan, salga elegido.



La misiva está firmada entre otros por Matt Gaetz, impulsor de la moción contra McCarthy que el 3 de octubre forzó su salida al ser respaldada por la bancada demócrata y por esos ocho rebeldes, que reprochaban al legislador una gestión ineficiente y concesiones a los demócratas.



"Nuestras acciones nunca fueron sobre nosotros, sino para cambiar Washington mejor. La Cámara Baja necesita ahora un presidente y tenemos a Jim Jordan como nominado", dijeron los ocho en esa carta, en la que admiten que la aprobación de la moción ha causado "rencor" y herido sentimientos.



En un primer momento el Partido Republicano nominó a Steve Scalise, pero este se retiró al constatar que no iba a tener los apoyos suficientes.



Después fue elegido Jordan, aliado del expresidente Donald Trump (2017-2021) y representante del ala más radical del partido, pero en las tres votaciones que ha habido al respecto, la última este viernes, ha fracasado. El martes logró 200 votos, el miércoles 199 y hoy 194, siempre por el boicot interno de otros colegas.



Los republicanos cuentan con 221 escaños y Jordan ha necesitado en los distintos escrutinios 217 y 215, en función del número de legisladores presentes, pero en todos los casos le han fallado cerca de una veintena de colegas.



Los ocho firmantes dijeron que se ha sugerido que el partido no puede avanzar si ellos no son castigados.



"Aunque no violamos ninguna regla ni de la Cámara Baja ni del partido, entendemos que algunos quieran castigarnos", dijeron los ocho congresistas, que señalaron estar dispuestos a aceptar "la censura, la suspensión o la expulsión" a cambio de que Jordan salga elegido.



Andy Biggs, Matt Rosendale, Ken Buck o Nancy Mae, entre ellos, apuntaron que lo que une a los republicanos es "más importante" que sus diferencia, y afirmaron que su propuesta es un paso que esperan que conduzca a la reconciliación.