La SIP defenderá el rigor periodístico frente a la desinformación en 79 Asamblea General

La rigurosidad del periodismo frente a la espiral de la desinformación en los conflictos bélicos y el fortalecimiento de las noticias locales son dos de los temas que abordará en profundidad la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante la 79 Asamblea General, que tendrá lugar del 9 al 12 de noviembre en Ciudad de México.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, de The New York Times, conversará a fondo sobre estos asuntos con Paul Haven, uno de los principales editores de noticias internacionales de The Associated Press (AP).

El encuentro de Greenspon y Haven será el 9 de noviembre bajo el epígrafe "Guerras, desinformación y el rescate del periodismo local".

A continuación, Danny Sullivan, de Google, uno de los principales especialistas en motores de búsqueda en el mundo, disertará en torno a la evolución de la principal herramienta de ese gigante del internet y sus implicaciones para el periodismo en medio del auge de la Inteligencia Artificial (IA).

La sostenibilidad de los medios de comunicación y su viabilidad como empresas digitales será también objeto de varias presentaciones.

Previo a la Asamblea, el 8 de noviembre, la SIP ofrecerá una jornada sobre el tema "¿Cómo hacer más rentables a los medios de comunicación?" en la Universidad de la Libertad de Ciudad de México.

Uno de los paneles más destacados lo protagonizarán la directora de The Post and Courier de Charleston (Carolina del Sur), Pamela J. Browning, ganadora del Premio SIP Ejecutiva del Año, junto con Andrés Mompotes, director de El Tiempo de Colombia, y Cynthia Hudson, directora ejecutiva de CNN en Español y gerente general de Estrategia Hispana de la cadena CNN.

El presidente de la Fundación Knight de Estados Unidos, Alberto Ibargüen, será distinguido con el Premio SIP Gran Amigo de la Prensa 2023, y, a su vez, disertará sobre "El valor de la filantropía para el periodismo local en apoyo a la democracia".

El domingo 12, en la última jornada de la 79 Asamblea de la SIP, ejecutivos de Netflix y de la Motion Picture Association LATAM, con sede en México, hablarán sobre la influencia de las docuseries en el periodismo y su "tratamiento creativo de la realidad".

En otra sesión, "El infotainment y el periodismo en redes sociales", un grupo de destacados editores de medios digitales de México disertará sobre "los resultados, beneficios y retos de las distintas formas de hacer periodismo".

Finalmente, el consultor de medios Ezequiel Arbusti, de la firma MarkTube, hablará sobre "El futuro de los medios" y las experiencias acumuladas en el Enhanced Fundamentals Lab, proyecto de la SIP y la Google News Initiative que MarkTube está impartiendo a 80 medios latinoamericanos.

