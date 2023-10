Menor de 13 años de Florida se declara no culpable de matar a puñaladas a su madre

Adolescente acusado de matar a puñaladas a su madre en Florida se declara no culpable. ( FUENTE EXTERNA )

Derek Rosa, el menor de 13 años acusado de matar a puñaladas a su madre el pasado 12 octubre en su apartamento de Hialeah, ciudad aledaña a Miami, se declaró este martes no culpable del cargo de asesinato en primer grado por el que será juzgada como adulto.



Si bien Rosa, preso en el Centro de Detención de MetroWest, en Doral, no afronta la pena de muerte, sí podría recibir una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de su madre, de ser declarado culpable.



Durante una audiencia para fianza celebrada el pasado viernes (que fue denegada), el padre del menor y su abuela testificaron a favor del chico para que el juez permitiera a Rosa permanecer hasta el juicio bajo arresto domiciliario.



En más de 20 cartas enviadas al tribunal, el padre de Rosa describió al adolescente como "un respetuoso estudiante de cuadro de honor" en la Academia iMater, de Hialeah, y dijo que era "un buen niño muy querido por sus amigos", recogió el canal NBCMiami.



El padre aseguró que no sabía qué pudo llevar a su hijo a cometer esta acción y que, después de haber estado en el Ejército durante 22 años, le había enseñado buenos valores a Rosa. Por todo ello, pidió una "segunda oportunidad" para su hijo.



La audiencia se produce pocos días después de que se publicaran las escalofriantes llamadas a la línea de emergencia 911 en las que Rosa se comunicó con la Policía después del asesinato.

El suceso ocurrió en la noche del pasado 12 de octubre en un complejo de apartamentos de Hialeah, donde presuntamente el menor apuñaló a su madre, cuyo cuerpo sin vida fue hallado junto a la cuna de un bebé que resultó ileso.



Rosa llamó al teléfono de emergencias alrededor de las 23:30 hora local (3:30 GMT del viernes 13 de octubre) para informar de que acababa de asesinar a su madre, Irina García, de 39 años.



El bebé permanece bajo el cuidado de una abuela y del esposo de García, padrastro del menor detenido, quien se encontraba fuera de Florida en el momento del suceso.



Según la hipótesis que maneja la Policía, el menor esperó hasta que su madre se durmiera y luego la apuñaló varias veces. A continuación tomó fotografías del cuerpo de su madre y se las envió a un amigo vía redes sociales, y le dijo al mismo amigo por teléfono que la había matado, según el informe policial.



Se desconocen todavía las motivaciones del crimen.



Ubicada en el condado Miami-Dade, Hialeah es una urbe fundamentalmente hispana y es el sexto municipio más grande de Florida. Alberga a más de 224,000 residentes.