Hallan el cuerpo de un joven en un parque de diversiones de Colorado; planeaba una masacre

Autoridades locales y federales investigan las circunstancias de la muerte de un joven hispano cuyo cuerpo fue hallado con armas y explosivos el fin de semana en un parque de diversiones de Colorado y que, de acuerdo con las investigaciones, planeaba una masacre en ese concurrido lugar.



Investigadores del condado de Garfield, en el oeste de Colorado, indicaron este martes que entrevistarán hoy mismo "en profundidad" a familiares y conocidos del joven. Asimismo, el FBI está analizando el teléfono celular del joven, así como sus mensajes e interacciones en las redes sociales.



Durante una conferencia de prensa el lunes, el alguacil Lou Vallario identificó al joven como Diego Barajas Medina, de 20 años, residente junto con su madre y su hermano de la pequeña localidad de Carbondale y graduado en 2021 de la preparatoria local.



El pasado sábado por la mañana, Barajas fue hallado muerto dentro del baño para mujeres del Glenwood Caverns Adventure Park, un parque de diversiones en la cima de una montaña en la ciudad de Glenwood Springs. El médico forense a cargo del caso dijo que el incidente fue catalogado como suicidio.





Las primeras investigaciones apuntan a que el joven ingresó al lugar cuando el parque estaba cerrado y utilizando un camino secundario no accesible al público.



Según informó el alguacil, Barajas iba armado con una pistola y un rifle semiautomáticos, y con "gran cantidad" de municiones y algunos explosivos improvisados. Además, tenía un chaleco blindado y un casco que "aparenta ser" antibalas, y vestía un uniforme similar al de los equipos especiales de la policía local.



Tras el hallazgo del cuerpo, el parque permaneció cerrado durante dos días mientras agentes locales y federales revisaban el lugar para asegurarse de que no hubiese explosivos escondidos.



En una pared junto al cuerpo del muchacho se encontró la inscripción "No soy un asesino. Solo quería entrar a las cuevas" (la principal atracción del parque).



Sin embargo, para las autoridades es claro que Barajas se preparó para un ataque.



"Dada la preparación, dada la cantidad de armas y municiones que tenía, parece muy probable que tuviera la intención de usarlas contra la comunidad. Él decidió no hacerlo", dijo Vallario, agregando que se desconocen hasta el momento las motivaciones que lo llevaron a preparar el ataque y las razones del suicidio.



Barajas estaba trabajando, tenía pensado asistir a un colegio comunitario el año próximo, y nada en su pasado o en su presente revela intenciones de cometer una masacre. No tenía antecedentes criminales y ni siquiera había tenido una sola interacción con la policía, subrayó el alguacil.



Además, no se encontraron armas o explosivos en su vivienda, ni material relacionado con atentados o tiroteos.



Pese a ello, Vallario sostuvo que "dada la cantidad de armas, municiones y dispositivos explosivos encontrados", si el atentado hubiese ocurrido hubiese sido "un ataque de proporciones devastadoras".