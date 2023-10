El sindicato de actores de EE.UU. agradece a Biden la orden ejecutiva para controlar la IA

El sindicato de actores de EE.UU. (SAG-AFTRA, en inglés), en huelga con los grandes estudios y plataformas durante los últimos 109 días, agradeció este lunes al presidente del país, Joe Biden, que firmara una orden ejecutiva para controlar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial (IA).



"Gracias, presidente Biden, por firmar hoy una innovadora orden ejecutiva sobre IA. Para un desarrollo y uso sólido, seguro y responsable de la IA, es necesario que los trabajadores y los sindicatos sigan estando a la vanguardia del desarrollo de políticas", publicó la organización sindical en X (antes Twitter).



La medida, rubricada también este lunes, obligará a las empresas que implementen cualquier sistema de IA que pueda suponer un riesgo grave para la seguridad nacional a notificar a la Administración cuando vayan a poner a prueba ese modelo.



Al mismo tiempo, la orden ejecutiva tratará de evitar el fraude mediante el uso de esta tecnología -obligando al etiquetado con claridad del contenido generado con IA- e incorporará cláusulas para proteger la privacidad y resguardar los derechos de consumidores y trabajadores.





La inteligencia artificial es, de hecho, uno de los principales escollos por los que SAG-AFTRA no llega a un consenso con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, en inglés) para renovar su convenio colectivo.



Una situación que mantiene paralizada buena parte de la industria del entretenimiento estadounidense y sobre la que se volvió a pronunciar hoy el negociador jefe del sindicato de actores de Hollywood, Duncan Crabtree-Ireland.



"Hay cuestiones importantes que siguen abiertas y, hasta que no se resuelvan, no habrá acuerdo (...). Ha habido avances, y esa es la fuente de mi cauto optimismo", dijo Crabtree-Ireland desde uno de los piquetes celebrados este lunes ante las puertas de los estudios de Disney en Los Ángeles.



SAG-AFTRA quiere poner límites al uso de la IA para recrear la imagen de los intérpretes, incluyendo requisitos de consentimiento y una compensación mínima si los estudios y plataformas quieren entrenar sus sistemas con el contenido creado por los actores.



En los últimos días se ha avanzado hacia el fin de la huelga pero, según el también jefe de la ejecutiva nacional de SAG-AFTRA, "aún quedan muchos asuntos sobre la mesa". Se espera que ambas partes vuelvan a hablar en las próximas horas sobre cómo enfocar la siguiente fase de la negociación.