Nueva encuesta muestra a Trump cuatro puntos por delante de Biden

El expresidente Donald Trump le saca cuatro puntos de ventaja (49 % frente a 45 %) al actual gobernante de EEUU, Joe Biden, por quien más de la mitad de los potenciales votantes dice que no votaría en ningún caso, según una encuesta publicada por CNN.

Los resultados de la encuesta del canal televisivo, realizada por SSRS, corroboran los de otra anterior del New York Times y Siena College, publicada el pasado 5 de noviembre, el mismo día en el que en 2024 los estadounidenses escogerán a su nuevo presidente.

Envuelto en la maraña judicial de sus cuatro casos penales y aun así el favorito en la carrera por la nominación presidencial del Partido Republicano, Trump ganaría a Biden, también con la nominación del Partido Demócrata asegurada según el sondeo, si las elecciones se celebrasen ahora.

No solo cuenta con un apoyo cuatro puntos mayor que el del presidente demócrata, sino que el porcentaje de los encuestados que dijeron en el sondeo que nunca votarían por él es menor que los que rechazan a Biden de plano (48 % frente al 51 %).

Del total de encuestados un 4 % dijo que en la actualidad no tiene intención de votar por Biden pero no obstante no descartan llegar a hacerlo, mientras que en el caso de Trump son un 2 % los que piensan así.

La encuesta del New York Times indicó que Trump estaba por delante en cinco de los seis estados indecisos (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania) y Biden solo en Wisconsin.

CNN señala que el apoyo a Biden en su encuesta es significativamente más débil ahora entre varios grupos en los que anteriormente ganó por amplios márgenes y que fueron fundamentales para su elección en 2020.

En el caso de los latinos Biden mantiene la delantera con 50 % de intenciones de voto frente a un 46 % de Trump y entre los votantes de raza negra la ventaja del demócrata es significativamente mayor: 73 % frente a 23 %.

Sin embargo, los electores independientes se inclinan por Trump en un 45 %, cuatro puntos más que los que apoyan a Biden, y los que tiene menos de 35 años favorecen al republicano en un 48 %, un punto más que los que eligen al demócrata.

"Todos esos márgenes reflejan caídas significativas en el apoyo a Biden en comparación con las encuestas a boca de urna de 2020. Si bien los que realmente acuden a votar no son los mismos que los votantes registrados, y faltando un año para las elecciones, hay tiempo para que las opiniones de los votantes cambien, las diferencias entre entonces y ahora son marcadas", señala el canal televisivo.

Biden ganó entre los votantes menores de 35 años por 21 puntos de diferencia respecto a Trump a nivel nacional, entre los independientes por 13 puntos, entre los votantes de raza negra por 75 puntos y entre los votantes latinos por 33 puntos.

Sólo una cuarta parte de los estadounidenses (25%) dice que Biden tiene la resistencia y la agudeza necesarias para ejercer eficazmente la Presidencia durante un segundo mandato, mientras que el 53 % cree que Trump sí tiene esos atributos.

No obstante, tanto Biden como Trump concitan más opiniones desfavorables que favorables entre los encuestados: 36 % favorable frente a 59 % desfavorable en el caso del primero y 38 % favorable frente a 56% desfavorable en el del segundo.

Para el 66 % de los encuestados la economía será extremadamente importante para decidir su voto el próximo año, al igual que la integridad electoral y el derecho al voto (57 %), la política de armas (52 %), la delincuencia (52 %) y la inmigración (50 %).

La política exterior (43%), el aborto (42 %), el cambio climático (31 %) y las políticas hacia las personas transgénero (17 %) están en un segundo plano.

La encuesta, de ámbito nacional, fue realizada del 27 de octubre al 2 de noviembre a una muestra de 1,514 personas elegidas al azar, de ellas 1,271 registradas como votantes, y tiene un margen de error de +/- 3,1 puntos.