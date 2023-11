Legisladores bloquean intento de destitución a Mayorkas por negligencia en la frontera

La Cámara de Representantes de Estados Unidos bloqueó este lunes el intento de destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, frenando así una iniciativa de un grupo de republicanos para realizarle un juicio político por supuesta negligencia en el cumplimiento de su deber en la frontera con México.



De esta manera, el denominado "impeach" a Mayorkas fue remitido ahora al Comité de Seguridad Nacional de la mencionada Cámara.



En una votación bipartidista de 209-201, los legisladores desestimaron una resolución "privilegiada" de la representante conservadora Marjorie Taylor Greene, legisladora republicana por Georgia, quien impugnó a Mayorkas por "delitos graves y faltas".



"En su admisión intencionada de personas que cruzan la frontera, terroristas, traficantes de personas, drogas y otros contrabandos, Alejandro Nicholas Mayorkas no ha logrado mantener el control operativo de la frontera, violando así la Ley Segura de Vallas de 2006", cita la resolución de Greene.



Ocho republicanos, incluidos legisladores veteranos que quieren que la investigación siga los pasos tradicionales, votaron con los demócratas para bloquear el intento de destitución de hoy y enviar el asunto al Comité de Seguridad Nacional.



Un grupo de legisladores republicanos lanzó en junio pasado una nueva investigación contra el secretario de Seguridad Nacional por negligencia en el cumplimiento de su deber en la frontera con México.



El objetivo de esas pesquisas, según indicó el congresista Clay Higgins en una conferencia de prensa, es conseguir la destitución del político demócrata o su propia dimisión.



"Estados Unidos no es seguro y su labor es que lo sea. Ha fallado. Eso es incumplimiento de su deber. Vamos a hacer que rinda cuentas", añadió el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green.



Condenar en un juicio político a un secretario del Ejecutivo requiere dos tercios de los votos en el Senado (donde se efectúa el juicio político), al igual que para un presidente.



En febrero del 2021 Mayorkas se convirtió en el primer hispano en ser confirmado como secretario de Seguridad Nacional.



El funcionario de 62 años, que abandonó Cuba con sus padres en 1960 después del triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro, ha enfrentado desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la abrumadora llegada de migrantes a la frontera sur.



Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Estados Unidos aprehendió en el año fiscal 2021 a más de 1.7 millones de indocumentados que cruzaron la frontera desde México, lo que superó el registro de 1986, cuando 1.69 millones de personas fueron arrestadas en el linde.



En junio pasado, el DHS informó de que desde que a finales de mayo se levantó el Título 42, la normativa que bajo el pretexto de la pandemia permitía expulsar a inmigrantes de forma expedita en la frontera, los arrestos allí han descendido un 70 %.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.