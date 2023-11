EEUU destina más de seis mil millones a resiliencia de comunidades por el cambio climático

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará este martes más de 6,000 millones de dólares de inversión destinados a ayudar a que las comunidades de todo el país sean más resilientes a los impactos del cambio climático, "incluso fortaleciendo la envejecida infraestructura de la red eléctrica" del país.



Según un comunicado de la Casa Blanca divulgado hoy, se trata de "reducir el riesgo de inundaciones para las comunidades, apoyar los esfuerzos de conservación y promover la justicia ambiental".



Biden hará el anuncio durante la presentación del Quinto Informe Nacional del Clima (NCA5), la evaluación más completa del estado del cambio climático en los Estados Unidos.



El informe muestra que los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático significan una "amenaza cada vez más intensa, que le cuesta a Estados Unidos al menos 150.000 millones de dólares cada año, y que afecta desproporcionadamente a comunidades desatendidas y sobrecargadas", recoge el comunicado.



Se evaluaron los cambios en el clima, sus impactos nacionales y regionales, y las opciones para reducir el riesgo presente y futuro.



Según el comunicado, NCA5 mostró que las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos "continúan cayendo incluso cuando la población y el PIB han aumentado".



NCA5 reunió aproximadamente a 500 autores y 260 colaboradores que representan a todos los estados de EE. UU. y Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU. y Guam.



Biden anunciará esta partida presupuestaria como parte de una agenda que lleva la actual Administración denominada Investing in America (Invertir en Estados Unidos).



Según la Casa Blanca, la agenda está enfocada en "fortalecer la resiliencia climática en todo el país reforzando la red eléctrica (...), invirtiendo en mejoras de la infraestructura hídrica, reduciendo el riesgo de inundaciones para las comunidades y promoviendo la justicia ambiental para todos".



Investing in America se ocupa de "reconstruir nuestras carreteras y puentes utilizando materiales Made in America, construidos por trabajadores estadounidenses".



"Y está transformando nuestro país para mejor: llegando a comunidades en todos los rincones de Estados Unidos, incluidas aquellas que con demasiada frecuencia han quedado atrás", detalla la Casa Blanca.