EE.UU. asegura que el acuerdo para liberar rehenes de Gaza se cerrará "muy pronto"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que un acuerdo para liberar algunos de los rehenes que Hamás tomó tras los ataques del 7 de octubre se cerrará "muy pronto".

"Hemos estado trabajando en eso intensamente por semanas (...) estamos muy cerca de poder traer a algunos de estos rehenes a sus hogares", señaló el mandatario durante unas declaraciones en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense se negó a dar más detalles hasta que el acuerdo se haya "completado" y agregó que su equipo ha estado trabajando en ello "intensamente" por semanas.

El acuerdo que están negociando Israel y Hamás con la mediación de Catar también incluiría una pausa de cinco días en los bombardeos sobre Gaza.

De anunciarse, significaría la primera pausa sostenida de la ofensiva israelí en el enclave desde el inicio de la guerra. Además, facilitaría la entrada de ayuda humanitaria por el paso de Rafah, en la frontera entre Egipto y el enclave palestino.

En una rueda de prensa telefónica, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, reiteró que se está "más cerca" que nunca de lograr el acuerdo.

"No voy a poder confirmar los detalles que han aparecido en los informes de prensa. Simplemente no voy a negociar en público (...) No diremos ni queremos decir nada en estas delicadas horas que pueda poner en mayor riesgo un acuerdo", afirmó Kirby.

En estas horas, añadió, hay que ser "especialmente prudentes" ya que "muchas familias" están pendientes de lo que sucede.

Kirby detalló que en las últimas 24 horas unos 50 camiones que transportaban ayuda humanitaria entraron en Gaza, elevando la cantidad total a 13,170.

También en las últimas 24 horas, casi 20,000 galones de combustible entraron en Gaza para su uso por organizaciones no gubernamentales y se destinarán principalmente a hospitales.

"Esperamos que estas entregas continúen ahora de manera regular y en mayores cantidades y continuaremos trabajando con nuestros homólogos israelíes a tal efecto", explicó Kirby.

El acuerdo entre Israel y el grupo islamista palestino incluiría un alto el fuego temporal de cinco días, durante el cual serían liberados 50 rehenes en manos de Hamás a cambio de 300 prisioneros palestinos en Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó este martes a una reunión tanto del gabinete de guerra como de todo el Gobierno para abordar la cuestión.

"Espero que haya buenas noticias pronto", indicó Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina.