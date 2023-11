X, antes Twitter, demanda a Media Matters por su informe sobre anuncios antisemitas

La empresa X, antes llamada Twitter, demandó este lunes a Media Matters for America por el informe que publicó esta organización la semana pasada en que apuntaba a que en la red social aparecían contenidos de carácter antisemita junto a anuncios de grandes empresas.



La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Fort Worth (Texas) y solicita una compensación por daños y perjuicios, así como la retirada del artículo por parte de Media Matters.



"Media Matters fabricó a sabiendas y con maldad imágenes en las que se mostraban las publicaciones de los anunciantes en la plataforma de medios sociales de X Corp. junto a contenidos neonazis y supremacistas blancos. Y luego presentó estas imágenes fabricadas como si fueran lo que los usuarios de X ven en la plataforma", dice la demanda.



Y es que la compañía de Elon Musk alega que la imagen que Media Matters hace de la aplicación es falsa porque su artículo no refleja lo que ven los usuarios cuando usan su aplicación.



Según X, Media Matters sólo seguía a 30 usuarios en la cuenta que utilizó para hacer el informe, señalando que el "excesivo desplazamiento" y refresco de la aplicación generó "entre 13 y 15 veces más anuncios por hora de los que vería un usuario habitual" para forzar que la publicidad apareciera junto a un "contenido marginal".



Además, la querella también cita como demandado a Eric Hananoki, reportero de investigación de Media Matters y autor del artículo.



La noticia de la demanda coincidió con el anuncio de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, investigará a Media Matter por presunta actividad fraudulenta.



"Estamos examinando el asunto de cerca para asegurarnos de que el público no ha sido engañado por las artimañas de organizaciones radicales de izquierdas a las que nada les gustaría más que limitar la libertad", afirmó Paxton (Partido Republicano) el lunes en un comunicado público.



El presidente de Media Matters, Angelo Carusone, dijo que su organización se defendería porque, según él, se trata de una "demanda frívola destinada a intimidar a los críticos de X para que guarden silencio".



La demanda llega días después de que Musk escribiera en X que su compañía presentaría una demanda contra Media Matters, tras la publicación de un informe la semana pasada en el que se detallaba cómo los principales anunciantes de la plataforma tenían sus anuncios junto a contenido de retórica antisemita y supremacista blanca.



Como consecuencia, grandes empresas como IBM, Disney, Lionsgate, Paramount y Apple anunciaron que abandonaban la red social.



Fundada en 2004, Media Matters es un sitio web sin ánimo de lucro lanzado por el consultor y comentarista político David Brock.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.