Casi el 50 % de los estadounidenses creen que se gasta demasiado dinero en Ucrania

Mientras los legisladores en Estados Unidos debaten el envío de sumas multimillonarias en ayuda a Ucrania para defenderse de la agresión rusa, casi la mitad del público estadounidense cree que el país gasta demasiado en la ayuda a la nació europea, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Ese sentimiento, impulsado sobre todo por republicanos, explica en parte el endurecimiento de las posiciones de la derecha republicana en el Capitolio, quienes rechazan los intentos del presidente Joe Biden de aprobar más ayuda para Ucrania y sostienen que sería más conveniente gastar ese dinero para resolver problemas internos.

Pero la oposición a la ayuda es algo menor de lo que era en una encuesta de AP-NORC el mes pasado. Ahora, el 45 % dice que el gobierno estadounidense gasta demasiado en la ayuda a Ucrania, comparado con el 52 % en octubre. El cambio parece provenir principalmente de los republicanos: el 59 % dice ahora que se gasta demasiado dinero en ayuda a Ucrania, comparado con el 69 % en octubre.

No obstante, la resistencia republicana a enviar ayuda a Ucrania sigue siendo fuerte.

Más de un tercio (38 %) de los encuestados dicen que el gasto actual es "más o menos la cifra correcta", comparado con 31 % el mes pasado. Entre los republicanos, casi 3 de cada 10 (29 %) dicen que el gasto actual es el correcto, un leve aumento con respecto al 20 % del mes pasado.

La Casa Blanca ha presionado reiteradamente a los legisladores para que aprueben el paquete de emergencia de Biden, de casi 106,000 millones de dólares, de los cuales 61,000 millones serían para la guerra en Ucrania. El resto de los fondos serían de ayuda a Israel en su batalla contra Hamás, dinero para varios fines en la región Indo-Pacífico y recursos para manejar la situación migratoria en la frontera con México.

Con respecto a Ucrania, el gobierno de Biden multiplica las advertencias de que el pozo de la ayuda se está secando. En una visita no anunciada a Kiev el lunes, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que la campaña ucraniana para derrotar a las fuerzas rusas "le importa al resto del mundo" y prometió que el apoyo de Washington continuará "en el largo plazo".