Encuentran a tres personas asesinadas a tiros en un apartamento de Nueva Jersey

Tres personas fueron encontradas este lunes asesinadas a tiros en un apartamento en Nueva Jersey, y la Policía entrevista a un presunto sospechoso en relación a este incidente.



La Policía recibió una llamada sobre disparos, que le llevó hasta el apartamento, en South Plainfield, donde encontraron a dos hombres y una mujer muertos, uno de los hombres falleció poco después en un hospital, de acuerdo con un comunicado de la fiscalía.

Indica además que la investigación preliminar ha revelado que no fue un acto aleatorio de violencia -es decir, se supone premeditación- y que no existe ninguna amenaza para el público y ha pedido su cooperación si tienen información.



Las autoridades aún no han dado a conocer los nombres de las víctimas.



En Nueva York, tres personas, incluidas un niño de cinco años, también fueron asesinadas en un apartamento. Las tres víctimas recibieron múltiples puñaladas y aún no hay sospechosos.