Diez niñas dominicanas visitarán el Space Center de la NASA en EE.UU.

República Dominicana enviará la segunda misión de 10 niñas y jóvenes para viajar al Space Center Houston de la NASA, bajo el programa "Ella Es Astronauta" de la Fundación colombiana 'She is', con el propósito de brindarles acceso a educación STEAM y empoderarlas a ser futuras líderes y agentes de cambio de sus territorios.

En los últimos cuatro meses, el grupo de niñas y jóvenes dominicanas se han capacitado en áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y habilidades blandas, a través de sesiones virtuales con instructores de la NASA.

El 4 de diciembre, las tripulantes iniciarán una nueva aventura en uno de los centros espaciales más grandes del mundo y se sumergirán en un ambiente de aprendizaje único en el Space Center Houston de la NASA en Texas, Estados Unidos.

Durante esta experiencia, estarán rodeadas de ingenieras, directores de vuelo y astronautas que compartirán sus experiencias de vida, inspirándolas a romper estereotipos y convertirse en replicadoras de conocimiento en el campo de la exploración espacial, explica un comunicado.

Además indica que las chicas tendrán desafíos de construcción de cohetes, robótica, programación, simulaciones de viaje, y hábitats lunares, para fomentar sus conocimientos y brindarles herramientas sobre liderazgo y trabajo en equipo.

Las 10 jóvenes amantes de la ciencia y tecnología se han convertido en una gran inspiración para quienes sueñan con derribar estereotipos de género y materializar sus sueños, por las condiciones de vulnerabilidad y pobreza en la que se encuentran, que no las ha limitado a perseguir sus sueños y transformarse en agentes de cambio.

"Seguimos aunando los esfuerzos y voluntades para impactar en el ecosistema emprendedor de la República Dominicana y que más de nuestras jóvenes puedan cambiar sus vidas a través del impacto de este programa de inmersión en el mundo de las ciencias, matemáticas, ingenierías y tecnologías (STEM, por sus siglas en inglés). Confiamos en seguir aportando a más vida con propósito y liderazgo en nuestra juventud dominicana", expresó Tamara Vásquez, directora del programa en el país.

"'Ella Es Astronauta' ha sido transformadora en muchos aspectos, he aprendido más de lo que imagine no solo en conocimientos técnicos sino también sobre mí misma y mi potencial. He tenido también la oportunidad de trabajar con personas increíbles de diferentes partes del mundo, permitiéndome entender la importancia de la diversidad y la colaboración", dijo Yonairy, unas de las tripulantes, oriunda de la provincia de Barahona.

Despedida del grupo de tripulantes

La despedida del grupo de 10 niñas y jóvenes será el 1 de diciembre y a las 3:00 de la tarde se llevará a cabo una rueda de prensa en las Oficinas OGTIC en la avenida Rómulo Betancourt, Santo Domingo.

En ese momento, las tripulantes compartirán, junto a sus familiares y aliados del programa, sobre sus aprendizajes y expectativas para esta nueva misión que embarcarán hacia la NASA.

El grupo de jóvenes ha recibido el apoyo de aliados del programa como Organon, Goya, OGTIC, IDAC, Grupo Ramos, Nike, Totto, EY, y Nosotras, quienes hacen el sueño de las niñas posible y fomentan el empoderamiento femenino a través de la educación.