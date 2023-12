DeSantis y Newsom sostendrán un inusual debate que expondrá contrapuestas visiones de EE.UU.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

Losde, el republicanoy el demócrata, respectivamente, protagonizarán este jueves un inusualen el que se enfrentarán dos visiones opuestas delactual.Ambos líderes, en el caso del floridano además aspirante presidencial en lasde 2024, mantendrán en Georgia un, sin público, que será moderado por el presentador deSean Hannity y se emitirá en horario estelar en esta cadena conservadora.Es una suerte de culminación a la tensión surgida entre ambos en los últimos meses, en especial desde que DeSantis, segundo en intención de voto en las, envióal balneario de Martha's Vineyard (Massachusetts) y a, como modo de rechazo a lasde la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden."Estos doso grandes estados tienendiametralmente opuestos sobre la mayoría de losimportantes, por lo que será fantástico para los estadounidenses ver estos dos estilos y visiones contrastantes en exhibición", señaló a EFE el analista y profesor de la Universidad de Michigan Aaron Kall.El también director del programa des de esa universidad destacó que el encuentro se llevará a cabo "en un('swing state') que muy bien podría determinar el resultado de laspresidenciales de 2024".Kall y otros analistas han puesto de relieve en días recientes que eltendrá como protagonistas a dosque, sin duda, aprovecharán la tribuna para ganar unaEn el caso de Newsom, aunque anunció que no se iba a presentar en laspara elegir al candidato en las generales de 2024, en las que el actual presidente Joe Biden buscará la reelección, muchos lo ven como la baza más fuerte para losO incluso en las del próximo año, si es que el actual mandatario decide retirarse de la contienda tras las preocupaciones que suscita la salud del demócrata, de 81 años de edad.Por su parte, "DeSantis está buscando consolidarse en el" en el proceso de, dijo a EFE Alfonso Aguilar, director de asuntos hispanos de la organización conservadora American Principles Project.Aguilar recalcó que el floridano usará elpara afianzarse en esa posición en vista del terreno ganado recientemente por Nikki Haley, exembajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas y quien figura como segunda en intención de voto entre los republicanos en estados como New Hampshire.Los dos, no obstante, se hallan a gran distancia del claro favorito entre los electores de este partido, el(2017-2021), quien lleva una delantera de más de 47 puntos porcentuales a su inmediato perseguidor (DeSantis), según la web especializada RealClear Politics.Aguilar cree que DeSantis defenderá lo hecho por Trump durante su tiempo en la Casa Blanca y "querrá verse como el candidato que ideológicamente más se parece" alEllo, ante la posibilidad de que Trump se vea obligado a apartarse de laa causa de losque afronta, un escenario que el analista ve muy improbable."Espero que sea una discusión de sustancia", añadió.Por su parte, Kall estima que este "inusual y sin precedentes en medio de la campaña de las" dará la oportunidad de escuchardivergentes y probablemente complacerá a las bases de los dos partidos políticos.Agregó que además tiene sentido para ambos, en vista de que los dos son políticos de grandes ambiciones políticas y están tratando de "fijar los marcadores para laspresidenciales de 2028 con años de antelación"."Newsom podría apuntalar su inestableeny, al mismo tiempo, consolidarse comoen 2028. DeSantis también es relativamente joven y sin duda tiene muchasimportantes en su", aseveró el experto.