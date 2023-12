Biden pierde ante Trump en un sondeo en el que su popularidad sigue en caída

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está cuatro puntos porcentuales por debajo del expresidente Donald Trump en una encuesta realizada por el diario The Wall Street Journal en la que el demócrata sigue bajando en popularidad.



Biden, quien buscará la reelección, obtuvo el 43 % frente al 47 % del republicano Trump -que afronta cuatro casos penales- en un hipotético enfrentamiento entre ambos en las presidenciales de 2024.



Cuando se incluye un candidato de un tercer partido en la encuesta, la ventaja de Trump sobre Biden aumenta con el 37 % y el 31 %, respectivamente.



Entre tanto, la aprobación de Biden cayó al 37 %, mientras que el 61 % de los encuestados consideran desfavorable su desempeño, según la encuesta.



El sondeo fue divulgado este sábado por The Wall Street Journal, que entrevistó a 1,500 votantes registrados entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre, con un margen de error de más o menos 2,5 puntos porcentuales.

Trump, quien lidera de forma masiva en las encuestas de las primarias republicanas, causó polémica esta semana al señalar que no será un dictador si alcanza la reelección en 2024 "salvo por el primer día".



El expresidente (2017-2021) enfrenta cuatro acusaciones penales, dos de ellas relacionadas con la "gran mentira" que fomentó del supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020 en las que perdió frente a Biden.



El republicano está acusado de intentar manipular los resultados de las elecciones en Georgia, además de intervenir para revertir los resultados electorales en un caso relacionado con el asalto al Capitolio.



Igualmente está acusado en Florida del mal manejo de documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca, y en Nueva York de pagos ilegales a la exactriz porno Stormy Daniels durante su campaña presidencial.