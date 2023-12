Los republicanos mantienen su bloqueo a fondos para Ucrania tras su reunión con Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acudió este martes al Congreso de EE.UU., donde mantuvo reuniones con los legisladores que están bloqueando el nuevo paquete de ayuda militar para Kiev y que no han cambiado de parecer.



"Lo que la Administración (de Joe) Biden parece estar pidiendo son miles de millones de dólares adicionales sin una supervisión adecuada, sin una estrategia clara para ganar y ninguna de las respuestas que creo que se le deben al pueblo estadounidense", dijo tras su encuentro con el líder ucraniano el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.



Zelenski empezó su mañana en el Legislativo con una reunión en el Senado, a la que entró escoltado por el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, y el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell.



Según se filtró tras la cita a puerta cerrada, Zelenski dijo a los senadores que no concibe que el Congreso no apruebe el dinero para Ucrania y respondió a preguntas de los legisladores sobre cómo está siendo usada la ayuda estadounidense.



Algunos republicanos -los únicos escépticos con la ayuda militar a Kiev- indicaron que la reunión con Zelenski no iba a cambiar su parecer.



Después del encuentro con los senadores, Zelenski mantuvo una reunión con Johnson, líder de la cámara dónde los republicanos tienen la mayoría y dónde es mayor la oposición a aprobar dinero para Kiev.



Johnson remarcó que los ucranianos son "el lado correcto" en esta guerra, pero insistió: "Necesitamos claridad sobre lo que estamos haciendo en Ucrania y cómo tendremos una supervisión adecuada del gasto de los valiosos dólares de los contribuyentes".



Además, volvió a poner sobre la mesa la condición de los republicanos para negociar el paquete para Kiev, que es la de reformar la política migratoria de asilo.



"Nuestra primera condición para cualquier paquete de gasto suplementario en seguridad nacional es nuestra propia seguridad nacional. La frontera es un desastre", afirmó.



La Casa Blanca ha enviado al Congreso un paquete de 106,000 millones de dólares de los cuales unos 61,000 son para Ucrania y cerca de 15,000 para Israel. Los republicanos llevan semanas bloqueando su aprobación, por escepticismo con la ayuda a Kiev por un lado y al demandar cambios en la política migratoria por el otro.



Schumer explicó tras su reunión con Zelenski que este lunes llamó a Johnson para pedirle que la Cámara de Representantes no empiece sus vacaciones navideñas este jueves como está previsto y que mantenga la sesión abierta para seguir negociando.



"Si los republicanos realmente quieren hacer algo en la frontera, ¿por qué tantos de ellos tienen tanta prisa por irse de vacaciones de invierno?", afirmó.



Zelenski llegó este lunes a Washington tras participar el domingo en Buenos Aires de la toma de posesión de Javier Milei como nuevo presidente de Argentina.



En la capital estadounidense se reunió con la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y participó de una conferencia con el jefe del Pentágono, Lloyd Austin.



Esta tarde será recibido en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los dos darán una rueda de prensa al finalizar.