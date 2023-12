La inmigración impulsa regreso de EE.UU. a pautas de crecimiento demográfico prepandémicas

El retorno de la inmigración a los niveles previos a la pandemia de COVID-19 y la disminución de las muertes han contribuido a la normalización en 2023 de las tendencias de crecimiento demográfico en Estados Unidos, informó este martes la Oficina del Censo.



El año pasado la población de Estados Unidos aumentó en 1.6 millones de personas, un crecimiento del 0.5 % que da un total de 334,914,895 personas, señaló un informe de la institución. El crecimiento poblacional de este año es aún históricamente bajo, pero representa un ligero aumento respecto al incremento de 0.4 % de 2022 y el de 0.2 % de 2021.



El Sur es la región más poblada de EE.UU. y allí ocurrió el 87 % del crecimiento de la población del país en 2023, con una contribución de 1.4 millones de personas para una población total de 130,124,290 personas.



"El crecimiento de la población en esa región durante 2023 puede atribuirse en gran medida a las pautas de migración con una adición de 706,266 personas por inmigración interna, y una contribución de 500,000 personas por inmigración internacional", agregó el reporte.

Según la Oficina del Censo, 42 estados y el Distrito de Columbia tuvieron un aumento de población en 2023, frente a los 31 y el Distrito de Columbia en 2022.



Texas tuvo el mayor incremento numérico en el país con una adición de 473,453 personas, seguido por Florida con 365,205 nuevos residentes.



En términos porcentuales los mayores incrementos ocurrieron en Carolina del Sur (1.7 %) y Florida ( El informe señaló que continúa la disminución de la población en Puerto Rico aunque la tasa de reducción se ha ralentizado con una pérdida de 0.4 %, es decir 14,422 personas en 2023, en comparación con una de 1.3 % (42,580 personas) en 2022.



"La inmigración está retornando a los niveles prepandémicos y junto con una disminución en las muertes impulsa el crecimiento de la nación", afirmó Kristie Wilder, demógrafa en la División de Población de la Oficina del Censo.



"Aunque han disminuido los nacimientos, esto fue compensado por una disminución de casi un nueve por ciento en las muertes. En definitiva: menos muertes y un resurgimiento de la inmigración resultaron en el mayor aumento de población desde 2018", añadió.