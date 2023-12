Subdirector de Diario Libre, entre los predictores del laboratorio de periodismo de Harvard

El subdirector del periódico Diario Libre, Benjamín Morales, fue seleccionado por el Laboratorio Nieman de la Universidad de Harvard como uno de los predictores sobre el futuro de la industria del periodismo para el 2024, con una propuesta en la que motiva un cambio en la forma en la que los medios estadounidenses se dirigen a la comunidad hispana, que se proyecta a ser un grupo determinante en la toma de decisiones en unos pocos años.

"Lo que estoy proponiendo es que haya un giro en cómo se está trabajando el mercado hispano en Estados Unidos, que deje de ser una propuesta única, o digamos, la misma receta para todo el mundo", explicó Morales sobre la idea que propuso para la convocatoria del Laboratorio y que fue seleccionada entre las mejores de varios expertos y profesionales del periodismo.

Morales señaló que la empresas periodísticas en Estados Unidos deben entender la diversidad del mercado hispano y la "dualidad cultural" que los define, para adaptar sus hallazgos al negocio, de forma que la comunidad se sienta escuchada y sus problemas valorados de la misma forma que los de los ciudadanos estadounidenses.

Los hispanos en EE.UU. son "un grupo muy diverso, que para mediados de los 60 (2060) va a ser la minoría más grande, eso es muy importante. De hecho, no la minoría, va a ser la población que va a dominar el mercado", aseguró el periodista al hablar sobre su predicción.

Antes este panorama, las empresas que no comprendan la importancia de este cambio demográfico y no los tomen en cuenta en la industria periodística, entonces, "no va a poder ser exitoso", agregó.

Por lo que entiende que los cambios de la propuesta de los medios debe ir cambiando e ir más allá de "poner una etiqueta que diga en español".

Al ser preguntado sobre cómo lograr esto, Morales admitió que es un "proceso complicado", pero que empieza "por entender la comunidad, recabar datos e identificar nichos".

Para el periodista, el principal problema de los medios de comunicación estadounidenses es que "atienden a las distintas minorías como nichos, y no se están dando cuenta que el que se está convirtiendo en nicho es ese mercado primario de ellos (el estadounidense blanco promedio)".

Después de que se de un "giro" a esta propuesta, Morales señaló que los próximos pasos serían identificar las oportunidades en cada una de las minorías, sobre todo la hispana, capitalizar las diferencias y hacer negocios dirigidos a ellas.

Pero al hablar de negocios, el puertorriqueño insiste en que no se refiere a una sección pequeña en un diario impreso, no a la etiqueta de 'español' ni a hacer traducciones, sino de "un concepto informativo con vida y una marca que se amarre al mercado hispano".

Entiende que para los medios estadounidenses es un "proceso bien complejo", pero que es "tiempo de que ya empiecen a atenderlo y las elecciones del año que viene son el contexto perfecto para eso", ya que esto plantea otros temas sobre las diversas preferencias electorales entre la comunidad hispana.

Morales admitiió que los medios de comunicación de Estados Unidos han comenzado a dar algunos pasos hacia al cambio, pero consideró que lo hacen a un ritmo "muy lento" y de no acabar dando el giro "en unos 20 o 25 años, muchos de ellos van a perder la influencia".

"Ellos lo que tienen que entender es que el hispano que va a ser dominante en Estados Unidos, no va a pensar como el americano actual, va a pensar como un hispano americano", sentenció.

Morales insistió en el reto para los medios de comunicación de Estados Unidos en las próximas décadas es comprender a la comunidad hispana, definir qué es lo que necesitan y construir eso que se llama 'comunidad hispana', lo que -entiende- hasta el momento nadie ha logrado definir.

El proyecto de Diario Libre para los dominicanos en la diáspora

Benjamín Morales, que lleva tres años como subdirector del Diario Libre, señaló el proyecto del periódico para los dominicanos en Estados Unidos, "DLUSA", como un ejemplo de lo que los medios de comunicación pueden hacer para aprovechar las oportunidades, reinventarse y adaptarse a los cambios sociales.

Morales indicó que la iniciativa representa el 30 % de la audiencia total del periódico, la cual se espera que aumente este 2024.

Además de DLUSA en República Dominicana, el periodista menciona iniciativas de medios estadounidenses como 'Mundo Hispano' de Univision, pero señala que todos cometen el error de etiquetar a la comunidad y lo probado "es que la gente no quiere que la sellen", subrayó.

El proyecto del Laboratorio Nieman

Ser seleccionado como predictor del Laboratorio Nieman es un proceso que comienza con ser postulado por alguien, presentar una propuesta sobre una valoración del clima o de la industria periodística, lo que es analizado y si se entiende que es un tema con potencial, se es invitado a escribir sobre el mismo.

Es un servicio de información que pone a disposición del todo el mundo las predicciones que presentan los periodistas para generar debate y presentar perspectivas desconocidas para los actores del periodismo y que sirva para impulsar cambios en el área.

Para Benjamín Morales formar parte de este prestigioso grupo significa un "orgullo", ya que tiene la oportunidad de estar entre personas que son "referentes de la industria en distintas formas".

"Para mí ha sido un gran logro, y un gran logro de Diario Libre porque mi presentación fue un poco desde la perspectiva de cómo este medio dominicano está tratando de penetrar su comunidad en Estados Unidos de una manera exitosa con un proyecto muy simple, pero muy consistente. Yo creo que ha sido muy bueno, no solo en lo personal, sino también para el periodismo" Benjamín Morales Subdirector de Diario Libre “

Cada periodista que propone una idea al Laboratorio Nieman pasa por una revisión rigurosa, en la cual se investigan las capacidades como profesional para poder hacer una predicción.

El Laboratorio de Periodismo Nieman, de la Fundación Nieman para el Periodismo de la Universidad de Harvard, se describe como un "intento de ayudar" a que la profesión descubra su futuro en la era del internet y promueve la investigación para lograr que periodistas y medios de comunicación se adapten al trabajo en línea.

Benjamín Morales es un periodista puertorriqueño. En 2018 ganó el Premio Nacional de Literatura en Puerto Rico en la "Categoría Periodismo" por sus columnas en El Nuevo Día, periódico del cual fue director asociado.