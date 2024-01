The St. Croix Avis, un pequeño periódico de las Islas Vírgenes estadounidenses anuncia su cierre tras 180 años. ( FUENTE EXTERNA )

The St. Croix Avis, un pequeño periódico de las Islas Vírgenes estadounidenses, cierra tras 180 años, sus lectores fueron la mayoría generaciones de esclavos alfabetizados, según anunció en un comunicado la propietaria y editora, Rena Brodhurst.

"Hoy, tristemente debo informarles que The St. Croix Avis pronto llegará a su fin. En el entorno actual, The Avis no puede competir contra las redes sociales gratuitas", indicó Brodhurst.

"Doy gracias a la Iglesia Morava que insistió en que los esclavizados aprendieran a leer, escribir y comprender. La Croix Avis nunca habría sido posible sin ese concepto de asegurar una población negra alfabetizada. Fue un don extraordinario", agregó la editora.

El periódico tiene su sede en la isla de Santa Cruz, donde viven unas 41,000 personas, en su mayoría negros descendientes de esclavos, la esclavitud fue abolida en el territorio en 1848.

"Antes que yo, Canute A. Brodhurst Sr. dirigió la empresa de 1940 a 1980. Su objetivo era ser un defensor del 'derecho del pueblo a saber'. Lo hizo brillantemente", rememoró Brodhurst.

El St. Croix Avis publicaba la mayor parte de su contenido en danés hasta que cambió principalmente al inglés a partir de enero de 1917, cuando Estados Unidos compró a Dinamarca las Islas Vírgenes por 25 millones de dólares.

"Gracias por todo su apoyo, os quiero a todos y os deseo mucho bien en el futuro", zanjó Brodhurst.