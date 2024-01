"A Clinton le gustaban jóvenes", la revelación de una de las víctimas del caso Epstein

Las informaciones contenidas en el documento desclasificado este miércoles sobre el caso de Jeffrey Epstein siguen dando de que hablar. Hasta el momento, se han revelado algunos nombres de políticos y figuras famosas que supuestamente se beneficiaron de la red de tráfico sexual que manejaba el famosos financiero.

Uno de los nombres más sonados, ha sido el del expresidente de EE.UU., Bill Clinton, y según las nuevas informaciones reveladas, una de las víctimas de Epstein testificó que a Clinton "le gustaban jóvenes", refiriéndose a las niñas.

Las declaraciones fueron hechas por una víctima identificada como Johanna Sjoberg, quien también se refirió al duque de York, asegurando que este le puso la mano en el pecho mientras ella estaba sentada en su regazo en la casa del financiero en Manhattan en 2001. También posó para una foto junto a Virginia Robert Giuffre, otra de las víctimas, cuyo pecho fue tocado con un títere de Andrew, testificó Sjoberg.

"Pusieron el títere en el regazo de Virginia, y yo me senté en el regazo de Andrew, pusieron la mano del títere en el pecho de Virginia y Andrew puso su mano en el mío y tomaron una foto", dijo sobre Maxwell y Epstein.

La historia ya se conocía, pero esta es la primera vez que se hace público el documento judicial con su declaración.

¿Quién más en la lista?

Los registros publicados el miércoles incluían muchas referencias a Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés cercano a Epstein que estaba a la espera de juicio acusado de violar a niñas menores de edad cuando se suicidó en una cárcel de París en 2022. Giuffre estaba entre las mujeres que habían acusado a Brunel de abuso sexual.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/04/dihdihdihdihd.png

El nombre de Clinton surgió porque Guiffre fue interrogada por los abogados de Maxwell sobre inexactitudes en artículos periodísticos sobre su tiempo con Epstein, incluido un artículo que la citaba diciendo que había viajado en helicóptero con Clinton y coqueteado con Donald Trump. Giuffre dijo que ninguna de esas cosas sucedió realmente.

El juez dijo que un puñado de nombres deberían permanecer tachados en los documentos porque identificarían a las personas que fueron abusadas sexualmente. The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que decidan contar sus historias públicamente, como lo ha hecho Giuffre.

El juez no ha fijado una fecha para que todos los documentos se hagan públicos, pero se espera que lleguen más documentos en los próximos días.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.