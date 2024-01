Niegan reducción de sentencia a uno de los vinculados a caso de narcotráfico de Gutiérrez Díaz

Un tribunal del distrito sur de Florida le negó la solicitud de reducción de sentencia al dominicano Endy de Jesús Núñez Mármol, quien junto a su hermano y el exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz son acusados de pertenecer a una red de tráfico de drogas que conspiró para ingresar y distribuir cocaína en los Estados Unidos.

En el documento emitido en enero de 2024, el Tribunal explica que la solicitud fue desestimada, ya que se guarda el derecho de rechazar la petición cuando el demandado ha sido beneficiado con una pena dentro de los rangos estipulados tras aplicarle una reducción de puntos adicionales y no cumple con los requisitos legales para agregar otra disminución.

Endy de Jesús Núñez Mármol buscaba una reducción de sentencia basada en la enmienda de "infractor de punto cero" establecida en la enmienda USSG § 4C1.1, que "prevé una disminución de dos niveles con respecto al nivel del delito. . . para los acusados que no recibieron ningún punto de antecedentes penales. . . y cuya ofensa instantánea no involucra factores agravantes específicos".

"La moción debe ser desestimada porque el Tribunal debe ejercer su discreción para rechazar la reparación cuando el demandado ya ha sido sentenciado dentro del rango de las directrices enmendadas después de que se aplique la reducción adicional de los puntos aplicados y los factores de § 3553(a) no respaldan una reducción adicional de la sentencia", reza el archivo.

El documento explica que los factores a considerar de la 8 USC § 3553(a) son: la naturaleza y circunstancias del delito y la historia y características del acusado; la necesidad de que la sentencia impuesta cumpla ciertos objetivos, como reflejar la gravedad del delito, brindar una disuasión adecuada, proteger al público o las necesidades educativas, médicas o de tratamiento correccional del acusado; los tipos de sentencias disponibles; el rango de sentencia aplicable según las pautas; cualquier declaración de política pertinente de la Comisión de Sentencias; la necesidad de evitar disparidades injustificadas entre los acusados; y la necesidad de proporcionar restitución a cualquier víctima del delito.

De acuerdo con la decisión del jurado, el dominicano no era elegible para la reducción de la sentencia, porque los factores § 3553(a) (antes expuestos) no respaldaban ninguna reducción adicional en su caso, además la sentencia de 151 meses de prisión, ya se encuentra por debajo del rango de pena aplicable, que inicialmente era de 168 a 210 meses y estar entre los rangos de la enmienda a la que decidió acogerse para reducir la dictada por el Tribunal.

"El acusado fue condenado a 151 meses de prisión, lo que es el rango medio de las Pautas de Sentencia enmendadas si en esto caso aplicara la § 4C1.1 (de 135 a 168 meses de prisión", explica el documento sobre las bases que justifican su decisión en perjuicio de la moción del dominicano.

El Tribunal defiende la sentencia dictada a Núñez Mármol al calificarla como una "medida conjunta" y "cuidadosamente elaborada" a partir de las recomendaciones de las partes.

Los hermanos Danny Núñez Mármol, que es ciudadano estadounidense, y el residente legal, Endy de Jesús, viajaron en junio de 2021 a Miami para entregarse a las autoridades estadounidenses y "defenderse de los cargos" que se les imputaron en marzo del mismo año.

Se les acusa de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención sabiendo y teniendo motivos razonables para creer que sería importado ilegalmente a los Estados Unidos; por conspiración para importar cinco kilogramos o más de cocaína ilegalmente a los Estados Unidos; y conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

Se declaró culpable de los cargos el 1 de marzo de 2022.

Miguel Gutiérrez

El pasado 22 de diciembre, el diputado por el Partido Revolucionario Modero (PRM) por la provincia de Santiago, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, admitió ante las autoridades estadounidenses haber contribuido a la distribución de cinco toneladas de una mezcla de cocaína y conspirar para lavar dinero proveniente del narcotráfico en Florida desde el 2014 al 2020, según el acuerdo de culpabilidad al que tuvo acceso Diario Libre.

Por el primer cargo (narcotráfico) el exlegislador podría recibir una condena de un mínimo de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua, seguido de un término de supervisión de cinco años y una multa de hasta 10,000,000 de dólares.

Por el segundo, sobre lavado de activos, al exdiputado le pueden imponer un máximo de hasta 20 años, seguido de un término de libertad supervisada de hasta tres años, y una multa de hasta 500,000 dólares.

Miguel Andrés Gutiérrez Díaz está preso desde mayo del 2021 cuando ingresó a Estados Unidos por Miami y fue en septiembre de este 2023 cuando renunció a la curul.

La Cámara de Diputados no le había removido de su posición, alegando que aún el congresista no había sido condenado por narcotráfico.

En su lugar fue posesionada Stamy Colón el pasado mes de octubre.