Un ratón ordena el cobertizo de un hombre en Reino Unido cada noche durante meses

Un cartero retirado de Reino Unido se llevó una gran sorpresa al descubrir al responsable de que su cobertizo amaneciera ordenado casi todas las noches durante dos meses. Un pequeño ratón que, al estilo "Ratatouille", rompe con las normas y a escondidas coloca cada objeto en su lugar.

Las imágenes a blanco y negro captadas por la cámara instalada por Rodney Holbrook mostraron al inesperado ayudante corriendo de un lado a otro de la mesa y moviendo todos los objetos sobre ella a un recipiente.

"Al principio me di cuenta de que parte de la comida que estaba poniendo para los pájaros terminaba en unos zapatos viejos que estaban guardando en el cobertizo, así que instalé una cámara para ver qué estaba pasando", dijo Holbrook, que vive en Builth Wells, una pequeña ciudad en el centro de Gales a unos 60 kilómetros al norte de la capital.

Te puede interesar Un nuevo antibiótico es prometedor, en ratones, contra una bacteria multirresistente

Destornilladores, pinzas de ropa o trozos de cable, son algunas de las cosas que el pequeño roedor lleva en su boca hasta cajas casi tan altas como él.

"No podía creerlo cuando vi que el ratón estaba ordenando, movió todo tipo de cosas en la caja, trozos de plástico, tuercas y tornillos", dijo Holbrook. "No me molesto en ordenar ahora, ya que sé que él se encargará de ello".

"Realmente fue increíble ver las imágenes, algunas de las cosas que ordena son realmente inusuales, ¡creo que ordenaría a mi esposa si la dejara allí!" Dijo Holbrook. "Ha sucedido prácticamente todas las noches durante dos meses".

Una vez publicadas las imágenes, el video se hizo viral y ya acumula miles y miles de vistas en las redes sociales, junto a comentarios que replican el asombro.

Esta no es la primera vez que Holbrook se encuentra con un ratón con ínfulas de Marie Kondo, el hombre le dijo a la BBC que instaló una cámara de visión nocturna para un amigo en 2019, que reveló que otro ratón mantenía organizado el cobertizo de su amigo.