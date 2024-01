Aspirantes demócratas a la presidencia de EEUU critican ausencia de Biden a un debate

Los aspirantes a la Presidencia de EE.UU. Dean Phillips y Marianne Williamson participaron este lunes en el primer debate demócrata en 2024 y se despacharon en críticas contra el presidente Joe Biden, el gran ausente del encuentro realizado en el estado de Nuevo Hampshire.



Phillips, dueño de una multimillonaria compañía de helados que logró convertirse en el primer congresista demócrata en ganar el Tercer Distrito de Minesota en más de 60 años, reprochó al presidente que busca su reelección. "Joe Biden debería haber estado aquí con nosotros", sentenció.



Por su parte, Williamson, que ganó fama en EE.UU. por sus libros de autoayuda, concordó con su compañero de debate, realizado a dos semanas de que se celebren las primarias en ese estado.



Las críticas de los aspirantes al mandatario se centraron en el hecho de que el nombre del presidente no estará en la boleta de las primarias del estado de Nuevo Hampshire y los llamados del Comité Nacional Demócrata (DNC, en inglés) para que no se tengan en cuenta los resultados de las votaciones primarias en ese estado.



"Él (Biden) está dando por sentada esta elección y está dando por sentado a cada uno de ustedes y a todo el país", dijo Phillips a los asistentes al encuentro.



El viernes pasado el DNC pidió informar a los votantes demócratas de Nuevo Hampshire que las elecciones primarias del 23 de enero son un evento "no vinculante y que no tiene sentido". También los instó a no participar.



"La supresión de candidatos es una forma de supresión de votantes", condenó Williamson, que en 2020 también se lanzó a la carrera demócrata a la presidencia sin mucho éxito.



Por su parte Phillips dijo que la calificación de "sin sentido" a las próximas elecciones "es una de las afrentas más atroces a la democracia que he visto en mi vida".



"Los demócratas caminan sonámbulos hacia el desastre" agregó el congresista.



El problema con Nuevo Hampshire surgió después que el presidente Biden modificó el proceso de primarias en coordinación con el DNC, y ahora Carolina del Sur es el primer evento oficial del proceso de primarias para ese partido, fijado para el 3 de febrero.



Aunque, el DNC trató de correr las primarias demócratas en Nuevo Hampshire, los republicanos que controlan el gobierno de ese estado se negaron y dejaron la fecha establecida del 23 de enero por lo que el DNC ha dicho que no tomará en cuenta esos resultados.



Phillips advirtió que el mandatario se presenta como un "riesgo para la democracia" y advirtió que el mandatario "va a perder" su reelección.



Este lunes, Biden se lanzó a la conquista del voto afroamericano en un evento en una histórica iglesia de esa comunidad de Carolina del Sur, un estado que impulsó su nominación en 2020.



En su discurso en la iglesia Madre Emanuel el presidente enfatizó los peligros del supremacismo blanco conectándolo con la ideología que avanza el expresidente Donald Trump (2017-2021), favorito para convertirse en el candidato del Partido Republicano en las primarias y volver a batirse con Biden en las presidenciales de noviembre.



Trump se ha negado a a participar en los debates de los aspirantes republicanos para las primarias. Aunque, al igual que Biden, su nombre y sus políticas han estado presente en los encuentros.



Ni Phillips ni Williamson son un rival significativo para Biden, que enfrenta un índice de aprobación del 34 %, la cifra más baja entre los presidentes estadounidenses que han buscado la reelección, según una encuesta de la Universidad Monmouth.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.