EEUU logra su primer acuerdo para prohibir a compañía vender datos personales de ubicación

La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC) ha prohibido a una compañía, especializada en la recolección de información a través de aplicaciones telefónicas, vender datos confidenciales de ubicación como parte de un acuerdo, el primero en su tipo en el país, informó este martes el regulador federal.



La compañía X-Mode, ahora conocida con el nombre de Outlogic, había sido acusada por la FTC de vender datos precisos de ubicación de los usuarios, que podrían usarse para rastrear las visitas a lugares sensibles, como centros médicos, clínicas de salud reproductiva, iglesias y refugios para víctimas de violencia doméstica.



El acuerdo prohíbe a la compañía compartir o vender información confidencial de los usuarios a otras empresas. También requerirá que se eliminen todos los datos de ubicación que recopiló previamente.



La presidenta de la FTC, Lina M. Khan, destacó en un comunicado que las acusaciones y el acuerdo "dejan en claro que las empresas no tienen licencia gratuita para comercializar y vender datos de ubicación confidenciales de los estadounidenses".



Outlogic, que se promociona como un ´líder mundial´ en geolocalización, se especializa en comprar y vender acceso a los datos de ubicación recopilados desde aplicaciones telefónicas.



Estos datos de ubicación sin procesar no son anónimos y son capaces de hacer coincidir el dispositivo móvil de un consumidor con las ubicaciones que visitó, advirtió la FTC.



Según la acusación, Outlogic, basado en Virgina, vende datos de ubicación de consumidores a cientos de clientes en industrias que van desde el sector inmobiliario hasta el financiero, así como a contratistas que trabajan con el Gobierno de EE.UU.



Por ejemplo, la compañía proporcionó a una empresa privada de investigación clínica información sobre consumidores que habían visitado ciertas instalaciones médicas en Ohio.



Hasta mayo de 2023, la empresa no contaba con ninguna política para eliminar los datos de las ubicaciones sensibles que vendía.



La información revelada a través de los datos de ubicación que vendió Outlogic "no solo violó la privacidad de los consumidores sino que también los expuso a posible discriminación, violencia física, angustia emocional y otros daños", según la denuncia de la FTC.



El senador demócrata Ron Wyden aplaudió este martes la prohibición y recordó que en 2020, su oficina descubrió que esta compañía había vendido datos de ubicación a contratistas militares estadounidenses.



También alentó al Congreso de EE.UU. a aprobar una legislación de privacidad estricta para proteger la información personal de los estadounidenses y evitar que las agencias gubernamentales eludan los tribunales comprando nuestros datos a intermediarios de datos.

