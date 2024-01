Jill Biden dice que la avanzada edad de su marido es un "elemento valioso"

La primera dama estadounidense, Jill Biden, comentó que la edad de su marido es un "elemento valioso" mientras el presidente Joe Biden, que con sus 81 años ya es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, enfrenta persistentes preguntas de los votantes sobre su decisión de buscar otro mandato.

En una entrevista con el programa "Morning Joe" de la cadena MSNBC transmitida el jueves, Jill Biden respondió a aquellos que están preocupados de que el presidente demócrata sea demasiado viejo: "Yo diría que su edad es un elemento valioso".

"Tiene sabiduría. Tiene experiencia", continuó. "Conoce a todos los dirigentes del escenario mundial. Ha vivido la historia. Sabe de historia. Es reflexivo para tomar decisiones. Es el hombre indicado o la persona correcta para el puesto en este momento de la historia".

Joe Biden ha utilizado durante meses el humor para tratar calmar la situación, incluso cuando las encuestas indican que no es algo de risa. Una encuesta publicada en agosto que fue realizada por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos mostró que 77 % de los adultos estadounidenses, incluyendo 69% de demócratas, consideraban que Biden era demasiado viejo para ser eficaz otro cuatro años.

Cuando Biden celebró su 81er cumpleaños el 20 de noviembre de 2023, bromeó en varias ocasiones sobre su edad avanzada, diciendo que era "difícil cumplir 60" y prometiendo que no se encontraba en una ceremonia para indultar pavos para el Día de Acción de Gracias cuando empezó la tradición hace 76 años: "Quiero que sepan que no estuve allí, para la primera vez".

Pero mientras Biden bromeaba sobre su edad, la Casa Blanca estaba ocupada defendiendo su condición y tratando de hacer a un lado las sugerencias de que su edad le pudiera costar votos en las elecciones de este año. La secretaria de Prensa, Karine Jean-Pierre, dijo en ese entonces que la edad del presidente no debe de ser un tema relevante. "Nuestra perspectiva no es sobre la edad, sino sobre la experiencia del presidente", señaló y destacó varias medidas que había promovido en el Congreso.