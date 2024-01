EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

El Gobierno de Estados Unidos sopesa volver a designar a los rebeldescomo terroristas, según informaron este martes varios medios estadounidenses como The Wall Street Journal o la CNN.Aunque no hay una fecha prevista, la decisión del Gobierno dellegaría a los pocos días de que Estados Unidos y el Reino Unido iniciaran una campaña de bombardeos contra objetivos militaresen elEl expresidente Donald Trump (2017-2021) designó como terroristas a losen sus últimos días en el poder. También incluyó a estos rebeldes en la lista de organizaciones terroristas.Tanto la designación como terrorista (SDGT, en inglés) como la inclusión en la lista (FTO, en inglés) acarrean una serie de sanciones, pero en el segundo caso son más severas.Biden deshizo estas medidas al poco de llegar a la Casa Blanca ante la preocupación de que agravasen la que en ese momento era considerada como la peordel planeta.A diferencia de la inclusión en la lista de FTO, la designación SDGT no incluye sanciones para esas personas o empresas que provean de apoyo material a los, una decisión tomada para no aumentar laLos rebeldesde, apoyados por Irán, han incrementado en las últimas semanas loscontra barcos que sospechan vinculados a Israel, actuando, según afirman, en respuesta a los bombardeos israelíes de Gaza.Estados Unidos y Reino Unido lanzaron la semana pasada un ataque contra losenpor sus agresiones en el mar Rojo, una zona esencial para el comercio internacional al ser un paso obligatorio para llegar al Canal de Suez.El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, anticipó este martes en el Foro de Davos que los ataquescontinuarán en el mar Rojo a pesar de los bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido, por lo que pidió una repuesta mundial a estas agresiones.