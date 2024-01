La red social X readmite la búsqueda "Taylor Swift" tras filtración de imágenes falsas

La red social X permite de nuevo las búsquedas con el nombre de la cantante estadounidense Taylor Swift tras haber decidido prohibirlas en respuesta a la filtración de imágenes sexuales falsas de la artista.



La plataforma decidió bloquear este fin de semana las búsquedas de la cantante después de que imágenes falsas y sexualmente explícitas de Swift, probablemente creadas con inteligencia artificial generativa, se difundieran en la redes social la semana pasada.



"La búsqueda se ha vuelto a habilitar y continuaremos atentos a cualquier intento de difundir este contenido y lo eliminaremos si lo encontramos", informó la plataforma X en un comunicado, obtenido por el medio especializado The Hollywood Reporter.



Desde el jueves, X había comenzado a suspender varias cuentas que publicaron las imágenes falsas de Swift y bloqueó el domingo las búsquedas de "Taylor Swift" y "Taylor Swift IA".



Una de las imágenes falsas que fue compartida por un usuario en X fue vista 47 millones de veces antes de que la cuenta fuera suspendida el jueves pasado, según informó el diario The New York Times.



Microsoft y Google lanzaron el año pasado herramientas gratuitas que permiten usar la IA generativa para crear imágenes realistas mediante texto.



En una entrevista a NBC el viernes pasado el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, calificó los 'deepfakes' -imágenes que usan la cara de una persona en el cuerpo de otra- de "alarmantes y terribles" y dijo que cree que las empresas de inteligencia artificial deben "actuar rápido" para implementar mejores barreras de seguridad.



La preocupación por este tipo de imágenes falsas de contenido sexual explícito llegó hasta la Casa Blanca, donde su secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, pidió el viernes al Congreso que cree legislación para proteger a las personas.



Con la popularidad de la IA generativa cada vez circulan por Internet más 'deepfake' que usan la cara de famosos para estafas difundidas en las redes sociales: algunos de los blancos han sido el youtuber MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson y tiene más de 235 millones de seguidores, o el premiado actor Tom Hanks.

