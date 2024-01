Exmilitar lanza un PAC para echar del Supremo de Texas a tres jueces contrarios al aborto

Gina Ortiz Jones, ex subsecretaria de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, anunció este miércoles el lanzamiento de un Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de destituir a tres jueces contrarios al aborto en el Tribunal Supremo de Texas.



El PAC, denominado "Find Out" (averiguar, en español), busca específicamente la destitución de los jueces Jimmy Blacklock, John Devine y Jane Bland en las elecciones de noviembre de este año, ya que todos los miembros de la Corte Suprema de Texas son elegidos por votación para mandatos de seis años.



"Creo que tenemos una oportunidad de cambiar la composición del tribunal. Nunca se ha hecho antes. Pero creo que la gente se está dando cuenta de la importancia de la Corte Suprema de Texas y de lo peligrosos que son estos jueces partidistas. Y, sobre todo, de lo peligroso que han hecho ser mujer en Texas", declaró Ortiz Jones a EFE.



La exmilitar, quien ocupó el cargo de subsecretaria de la Fuerza Aérea de EE.UU. entre julio de 2021 y marzo de 2023, se involucró de lleno en este PAC después de conocer el caso de Kate Cox, una mujer de Texas cuyo feto tenía malformaciones congénitas y que acudió a la justicia para poder poner fin a su embarazo.



Si continuaba con la gestación, Cox, madre de dos hijos nacidos por cesárea, se exponía al riesgo de comprometer su fertilidad en el futuro.



Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema le negaron a Cox ese derecho aumentando que no calificaba para una de las excepciones del veto casi total que existe al aborto en Texas: que la vida de la madre corra peligro.



La experiencia de Cox, quien se vio obligada a viajar a otro estado para abortar, generó en Ortiz Jones, al igual que en muchos otros en Estados Unidos, indignación y suscitó numerosas preguntas: ¿Cuán inminente debe ser la amenaza a la vida de la madre para que los jueves consideren que está en peligro? ¿Minutos? ¿Horas?



"Este tipo de decisiones, tan sensibles y tan personales, deberían ser entre la persona embarazada y sus médicos. Pero, de repente, tenemos a estos jueces partidistas que piensan que saben más que los médicos y se meten en esas decisiones", lamentó Ortiz Jones.



Con el objetivo de dar a conocer entre la población este tipo de historias, el PAC ha publicado un vídeo en inglés y otro en español, que hacen referencia al caso de Cox, aunque sin nombrarla, y destacan los peligros a los que se enfrentan las mujeres amenazadas en Texas.



Catorce estados, incluido Texas, han prohibido el aborto en casi todas las etapas del embarazo desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara en 2022 el fallo "Roe contra Wade", eliminando las protecciones federales al aborto y permitiendo que cada estado estableciera sus propias reglas.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.