Familiares de las víctimas del tiroteo masivo en Maine testifican entre lágrimas

Entre lágrimas, testigos que perdieron a familiares en el tiroteo más mortífero en la historia de Maine describieron disparos, sangre, torniquetes y una pérdida insondable —e imploraron a una comisión independiente que hiciera algo para asegurarse de que esto nunca ocurra de nuevo.

"Me he visto empujada a experimentar cada uno de los primeros momentos ´sin Jason´ en rápida sucesión. Firmar las tarjetas de regalo de Navidad simplemente como ´Mamá´ después de 25 años de firmarlas ´Mamá y Papá´", dijo Kathleen Walker, cuyo esposo, Jason, murió corriendo hacia el agresor. "El sistema falló y no podemos permitir que esto se repita".

La comisión independiente que investiga los acontecimientos que llevaron al tiroteo masivo más mortífero en la historia de Maine escuchó el jueves historias desgarradoras de algunos de los familiares de las víctimas. Varios miembros de la familia se dirigieron públicamente al panel, ofreciendo un rostro humano a su dolor y sufrimiento.

El tiroteo ocurrió el 25 de octubre cuando un reservista del ejército abrió fuego con un fusil de asalto en una bolera y en un bar que albergaba un torneo de cornhole en Lewiston. Dieciocho personas murieron y 13 resultaron heridas.

El agresor, Robert Card, de 40 años, estaba experimentando un colapso de salud mental antes del tiroteo y la policía estaba consciente del deterioro de su salud mental.

Entre los oradores se encontraban los sobrevivientes Walker y Stacy Cyr, que perdieron a sus parejas; los amigos de la infancia Jason Walker y Michael Deslauriers, quienes arremetieron contra el agresor; Elizabeth Seal, que cuida a cuatro hijos tras la muerte de su marido, Joshua; y Megan Vozzella, cuyo esposo, Steve, murió dos semanas antes de su primer aniversario de bodas.

Seal, que es sorda, describió lo difícil que fue para los miembros de la comunidad sorda del estado obtener información sobre los tiroteos.

"Había dificultades con los subtítulos. A veces había un retraso en los subtítulos. A veces había ventanas emergentes que ocultaban los subtítulos", dijo mediante lenguaje de señas, que fue hablado por un intérprete en la audiencia. "Ante a ausencia de Josh, siento que debo encargarme de esto en su lugar. Necesitamos hacer algo al respecto".