Gobernador de Texas asegura que ampliará su operativo de seguridad en frontera con México

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, aseguró este domingo que ampliará su operativo de seguridad en la frontera de EE.UU. con México por la que ha mantenido tensiones con la Administración del presidente Joe Biden.



Acompañado de trece de sus homólogos republicanos, Abbott dijo a la prensa que la Guardia Nacional de Texas está llevando a cabo operativos para ampliar las medidas de seguridad en la frontera sur del estado, aunque no dio detalles.



La conferencia conjunta ocurrió en el Parque Shelby, un área de Eagle Pass que es controlada por los soldados texanos desde el mes pasado y donde no se permite el ingreso de agentes de la Patrulla Fronteriza para procesar migrantes que recién cruzan el río Grande.



El gobernador republicano dijo que tiene el derecho constitucional de defender el estado frente a "una invasión", idea que ha alimentado ante la masiva llegada de inmigrantes sin estatus legal.



"No nos vamos a limitar sólo a este parque", ahondó Abbott que tenía a sus espaldas a sus homólogos republicanos y una fila de tanques de la Guardia Nacional de Texas.



El republicano cargó nuevamente contra la Casa Blanca y acusó al presidente Biden de "abandonar su responsabilidad de hacer cumplir las leyes de Estados Unidos".



La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, también criticó al mandatario estadounidense durante la conferencia de prensa y dijo que los gobernadores republicanos tienen que "dar un paso al frente y hacer el trabajo del gobierno federal".



Abbott mantiene varias batallas legales con el Gobierno Biden por la instalación de alambre de púas en la frontera y una barrera de boyas en el río Grande.

