Estados Unidos ataca dos embarcaciones hutíes no tripuladas que "amenazaban" la navegación

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) confirmó este lunes un ataque contra dos embarcaciones no tripuladas hutíes en áreas de Yemen controladas por el grupo rebelde que representaban una "amenaza inminente" para su buques y para la navegación en la región.



"El 5 de febrero, aproximadamente a las 3:30 pm (hora de Sanaa), las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque en defensa propia contra dos vehículos de superficie explosivos no tripulados (USV) hutíes. Las fuerzas estadounidenses determinaron que representaban una amenaza inminente para los buques de la Armada estadounidense y los buques mercantes en la región", concretó el Mando Central de EE.UU. en la red social X.



Los USV, de acuerdo a sus siglas en inglés, son embarcaciones que operan en la superficie del agua sin llevar tripulación a bordo. En este caso, no trascendieron detalles acerca de los daños ocasionados en las mismas.



Durante este lunes, los hutíes ya habían denunciado una nueva ronda de bombardeos lanzados por EE.UU. y el Reino Unido contra la ciudad portuaria de Al Hudeida, en la costa del mar Rojo, en un momento en el que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha iniciado su gira por Oriente Medio.



Blinken aterrizó hoy en Arabia Saudí en el marco de su quinta gira por Oriente Medio para afianzar una tregua y la liberación de los rehenes en la Franja de Gaza, así como para tratar de evitar la expansión del conflicto en la región.



Además, estos ataques se producen después de que Estados Unidos y el Reino Unido realizaran el sábado una nueva operación a gran escala contra posiciones de los hutíes en Yemen, donde apuntaron contra 36 objetivos en 13 localizaciones diferentes del país árabe.



También tienen lugar después de que EE.UU. bombardeara el viernes en solitario diferentes enclaves de las milicias proiraníes en Siria e Irak, a las que Washington acusa de estar detrás del ataque con dron que el pasado 28 de enero mató a tres soldados estadounidenses en una base militar en Jordania.



"Nuestra evaluación actual es que tuvimos buenos resultados y que los ataques destruyeron o dañaron funcionalmente más de 80 objetivos en las siete instalaciones", dijo en una conferencia de prensa el portavoz del Pentágono, general de brigada Pat Ryder, al respecto este lunes.



Desde el bombardeo estadounidense del viernes, según el portavoz del Pentágono, las fuerzas estadounidenses han registrado dos ataques en su contra en la zona: uno el sábado, con el disparo de dos misiles sin que provocaran bajas o daños materiales, y otro el domingo con un dron, de nuevo sin que hubiera que lamentar daños.



"Hemos comunicado repetidamente a los iraquíes y a otros que nos reservamos el derecho de defender a nuestro personal de los ataques de militantes respaldados por Irán en Irak, que es lo que se hizo el viernes", aseveró Ryder.



Estas intervenciones de Washington en Oriente Medio han despertado los temores de que la guerra en la Franja de Gaza se extienda, al tiempo que varios países árabes han advertido de que estos ataques podrían tener "repercusiones desastrosas".

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.