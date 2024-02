Tucker Carlson, periodista estrella del 'trumpismo', entrevistará a Vladímir Putin

El periodista estrella del 'trumpismo' en Estados Unidos, Tucker Carlson, anunció este martes en su cuenta de X que va a entrevistar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, la primera vez que el mandatario ruso hablará con un medio estadounidense desde que comenzó la guerra en Ucrania.



Carlson, que fue despedido de la cadena conservadora Fox News el pasado año, anunció desde Moscú que su entrevista se emitirá "pronto", en un solo bloque y sin censuras, pero no será en directo.



El diálogo con Putin podrá verse en su integridad en la página web del periodista y en su cuenta de X. "Elon Musk (propietario de X) ha prometido no suprimir ni bloquear la entrevista una vez que se publique en X", afirmó, y efectivamente el propio Musk publicó luego en su cuenta el vídeo con el anuncio.

Why I'm interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

Carlson, que sigue gozando de una gran popularidad pese a su salida de Fox, se jactó de haber atravesado una línea roja que la mayoría de "medios corruptos" no han cruzado. "Ni un solo periodista se ha molestado en entrevistar al presidente del otro país envuelto en este conflicto, Vladímir Putin", dijo después de recordar la cantidad de entrevistas hechas al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



"La mayoría de estadounidenses no tienen idea de por qué Putin invadió Ucrania ni cuáles son sus objetivos, ustedes nunca han oído su voz", insistió, sin mencionar a los periodistas estadounidenses que han cubierto la guerra desde Moscú, como Evan Gershkovich, de The Wall Street Journal, que lleva casi un año encarcelado mientras espera a ser juzgado por presunto espionaje.

Asegura además que el Gobierno de Joe Biden era consciente de su interés en entrevistar a Putin (mediante un "espionaje ilegal") desde hace ya tres años y saboteó sus intentos.



Pero quiso aclarar ante todo su patriotismo: "No estamos aquí (en Moscú) porque amemos a Vladímir Putin. Estamos aquí porque amamos a Estados Unidos y queremos que siga siendo libre y próspero", dijo, y auguró que los gobiernos occidentales "ciertamente harán todo lo posible por contrarrestar ese vídeo (pues) tienen miedo de la información que no pueden controlar".



Carlson también aclaró que nadie pagó por su viaje a Moscú, "ningún Gobierno ni grupo", y que no hay un interés comercial directo: "No vamos a cobrar por ver la entrevista".