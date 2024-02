Putin cree que usar el dólar como arma política ha sido "enorme error estratégico" de EEUU

El presidente ruso Vladímir Putin afirmó hoy que el uso del dólar "como herramienta de lucha en política exterior es uno de los mayores errores estratégicos" de Estados Unidos.



En una entrevista con el periodista estrella de la ultraderecha estadounidense, Tucker Carlson, Putin dijo que el dólar "es la principal arma que EEUU utiliza para preservar su poder en todo el mundo", pero las consecuencias pueden ser inesperadas si se utiliza para imponer sanciones.



"El hecho de que EEUU aplique medidas restrictivas a ciertos países -muchos de ellos aliados de Rusia, aunque no lo dijo-, tal como restringir sus transacciones, congelar sus cuentas, etcétera, causa una gran preocupación y envía una señal al mundo entero", apuntó.



Puso como ejemplo que en su propio país las transacciones antes de empezar la guerra en Ucrania eran en un 80 % en dólares y euros, pero que el porcentaje ha bajado en favor del rublo y el yuan, que juntas ya suman el 68 %.



Según Putin, con las sanciones de EEUU sobre su economía "creyeron que eso nos llevaría al hundimiento total, pero nada se hundió. Es más, otros países se lo están pensando y acelerando sus pagos de petróleo en yuanes (chinos)".



Las consecuencias, según dijo, no están claras, pero dijo que el futuro del comercio mundial es el dominio de los países del grupo de los BRICS, que según Putin ya pesan más que todos los países del G7: "Esto son las tendencias del desarrollo global y la economía mundial, inevitables, seguirán pasando lo mismo que sale el sol".



Y los BRICS -advirtió- "están en peligro de verse dominados completamente por la economía china", dijo antes de explayarse sobre la fortaleza de la economía china en Europa, que no se siente en EEUU por la cantidad de regulaciones que la limitan.

