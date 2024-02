Republicanos urgen al gabinete de Biden a que lo inhabiliten como presidente

Varios legisladores republicanos están urgiendo a los miembros del gabinete del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a que invoquen una enmienda de la Constitución para inhabilitarle del cargo, después de que un informe de un fiscal pusiera en cuestión la mala memoria del mandatario.



"Merrick Garland (el fiscal general) tiene el deber de invocar la 25 enmienda ante sus compañeros del gabinete. O procesar a Biden. Si no lo va a procesar, entonces que invoque la 25 ahora", dijo este viernes en la red social X el senador Josh Hawley.



La enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos contempla que miembros del gabinete puedan apartar al presidente de sus funciones en caso de que le consideren incapaz de desempeñar los poderes y deberes del cargo.



En caso de que eso sucediese, la actual vicepresidenta, Kamala Harris, sería quien asumiría la Presidencia hasta las próximas elecciones de noviembre.



La representante republicana Claudia Tenney, por su parte, también envío una carta ayer a Garland solicitando que invoque la enmienda 25 en el gabinete.



Los legisladores republicanos hicieron estas peticiones después de que este jueves el fiscal especial Robert Hur presentase su informe sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden.



Hur llegó a la conclusión de que Biden retuvo intencionadamente documentos clasificados de su época como vicepresidente, pero decidió no presentar cargos en su contra.



Lo que más llamó la atención del informe, sin embargo, fue que Hur aseguró que Biden mostró una "memoria significativamente limitada" durante los interrogatorios que se le hicieron en 2023.



El fiscal especial reveló que Biden no se acordó de las fechas en las que ocupó la Vicepresidencia y que tuvo dificultades para recordar la fecha de la muerte de su hijo Beau en 2015.



En una comparecencia el jueves por la noche en la Casa Blanca, Biden defendió que su memoria está en buenas condiciones, pero en un punto se refirió al presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, como al "presidente de México".



Los lapsus de Biden, que a sus 81 años es el presidente más mayor en haber ocupado nunca la Casa Blanca, son cada vez más frecuentes, algo que podría suponer un problema en plena campaña electoral para su reelección.

