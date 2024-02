EEUU pide intercambiar información con bancos de México para prevenir delitos financieros

Funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quienes visitaron México el fin se semana, llamaron a las instituciones financieras de EE.UU. para que "aumenten voluntariamente el intercambio transfronterizo de información" con los bancos mexicanos para una mayor colaboración en el descubrimiento y la prevención de delitos financieros.



En un comunicado emitido este lunes, el Departamento del Tesoro recordó que los funcionarios estuvieron en México el 8 y 9 de febrero para reunirse con sus contrapartes del Gobierno de México y representantes del sector financiero estadounidense y mexicano, para profundizar la colaboración en materia de financiamiento ilícito.



La visita se produjo después de que la secretaria Janet Yellen pasara por México en diciembre de 2023, donde se comprometió a que el Departamento del Tesoro "utilizará todas las herramientas a su disposición para interrumpir la capacidad de los narcotraficantes para vender este veneno en EE.UU.".



El Departamento del Tesoro relató que el 8 de febrero funcionarios de la Red contra delitos financieros dirigieron conjuntamente una mesa sobre financiación ilícita con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, regulador bancario y bursátil mexicano, ambas dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México.



El diálogo incluyó debates sobre delitos financieros transfronterizos, como los que implican el blanqueo de los ingresos relacionados con el tráfico de precursores de fentanilo, la trata de personas, el fraude y la corrupción, llevados a cabo por organizaciones delictivas transnacionales.



Mientras que el 9 de febrero, la Oficina de financiamiento al terrorismo y delitos financieros del Tesoro, en colaboración con la SHCP, convocó al 19 grupo de trabajo bilateral de banca pública y privada, para reunir a instituciones financieras y legisladores, reguladores y autoridades supervisoras de ambos países con el fin de avanzar en las prioridades estratégicas bilaterales para contrarrestar las finanzas ilícitas.



En esta reunión, además de llamar a las instituciones financieras de EE.UU. para que aumenten voluntariamente el intercambio transfronterizo de información con los bancos mexicanos, también discutieron como las autoridades pueden compartir más información operativa con las instituciones financieras en ambos países para enfrentar amenazas comunes, como finanzas ilícitas relacionadas con el tráfico de fentanilo y trata de personas.



El pasado 8 de febrero, la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, dijo que Norteamérica debe combatir en conjunto el tráfico del fentanilo, de otras drogas y armas antes de que sea una crisis mayor, al argumentar que no solo es un problema de Estados Unidos.



"Combatir el flagelo del fentanilo no es solo una amenaza en Norteamérica, sino para todos nosotros. No debemos esperar a que se convierta en una crisis mayor en nuestros hogares, comunidades y países", expresó Sherwood-Randall en la cuarta reunión del Comité Trilateral para combatir el tráfico de drogas y de armas celebrada en Ciudad de México.

