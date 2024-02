Condenan a 25 años de cárcel a ladrón de bancos en serie de Florida

Un hombre de 60 años residente en Orlando, en el centro de Florida, considerado un ladrón de bancos en serie, fue condenado este miércoles a 25 años de cárcel por el asalto a múltiples instituciones financiera tras cumplir varias sentencias de cárcel por este delito, informó la Fiscalía Federal del Distrito Medio del estado.



Timothy Jones fue condenado también por el tribunal a pagar 30,000 dólares por el dinero no recuperado de sus múltiples robos.



Según documentos judiciales, el 1 de junio de 2022 Jones quedó en libertad tras cumplir una pena de prisión de ocho años por cometer un robo a un banco Wells Fargo Orlando.



Al día siguiente, Jones entró en un Truist Bank en esa misma ciudad, se reunió con un empleado en una oficina y le dijo que se trataba de un robo.



A continuación, le dijo al empleado que tenía un arma y que dispararía a todos en el banco si no le daban 150,000 dólares, que habría un "baño de sangre" si no conseguía lo que quería.



Después de que los empleados le entregaron 30,000 dólares, Jones tomó las llaves del auto de un empleado y escapó.



Una semana después Jones ingresó a un banco de SouthState, en Kissimmee, y repitió su 'modus operandi' de robo, salvo que este atraco exigió 50,000 dólares, que le fueron entregados.



Esa misma tarde, Jones fue detenido con 1,815 dólares en efectivo encima y 47,200 dentro del vehículo que conducía.



Jones, declarado culpable de robo en 1995, 2006 y 2013, había pasado casi todos los últimos 18 años de su vida encarcelado.