Biden: "No hay evidencia" de que Rusia haya decidido qué hacer con arma antisatélite

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que no hay indicios de que Rusia haya decidido seguir adelante y desplegar una nueva arma antisatélite cuya revelación remeció Washington esta semana.

La Casa Blanca confirmó que los servicios de inteligencia estadounidenses disponen de información que indica que Rusia había adquirido esa capacidad, aunque el arma no está operativa aún. Biden indicó el viernes que "no hay evidencia de que hayan tomado la decisión de seguir adelante con hacer algo en el espacio" y reiteró que no existe un peligro inmediato para los humanos.

"No hay una amenaza nuclear para la población de Estados Unidos o de cualquier otro lugar en el mundo con lo que Rusia está haciendo en este momento", dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca durante una declaración sobre los reportes del deceso del líder opositor ruso Alexéi Navalni.

El presidente confirmó que la capacidad adquirida por Rusia estaba "relacionada con los satélites y el espacio y con dañar potencialmente esos satélites" y que esas capacidades podrían "teóricamente, hacer algo que fuese perjudicial".

Pero Rusia no ha avanzado aún con esos planes todavía y "Mi esperanza es que no lo haga", apuntó Biden.

La noticia surgió esta semana tras la críptica advertencia del presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Turner, instando a Biden a desclasificar información acerca de lo que calificó como una "grave amenaza para la seguridad nacional".

El proceso para hacer pública la información ya estaba en marcha cuando Turner hizo su llamado, indicó la Casa Blanca.

El Secretario de Estado, Antony Blinken, quien estaba en Alemania para asistir a la Conferencia de Seguridad de Múnich, abordó esta cuestión con los ministros de Exteriores de India, Jaishankar, y China, Wang Yi, e "enfatizó que la búsqueda de esta capacidad debería ser motivo de preocupación", según un funcionario estadounidense que viaja con él.

El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato acerca de detalles de reuniones que no se habían hecho públicos, apuntó que Blinken seguirá planteando el tema en las reuniones que mantendrá en el foro de seguridad.