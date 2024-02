Investigación del FBI: Detalles del escándalo del senador Bob Menéndez

El senador estadounidense por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, mostró a una mujer casada con la que tuvo un amorío una caja fuerte con dinero en efectivo, 15 años antes de que el FBI encontrara lingotes de oro, un auto de lujo y casi medio millón de dólares en billetes escondidos en chaquetas y botas como parte de una segunda investigación por recibir sobornos.

De acuerdo con The New York Post, las declaraciones están contenidas en un "explosivo expediente", difundido en un primer momento en 2013, mientras se llevaba a cabo la primera investigación contra Menéndez por venta de influencias, desprendida de su relación con el cirujano ocular dominicano y asentado en Miami, Salomon Melgen.

Esta investigación llevó a una acusación, pero no a una condena.

La supuesta amante de Menéndez en ese momento se habría jactado frente a sus amigos de que había visto "fajos de dinero en efectivo" metidos en "lugares ocultos" en 2007, según el documento, entregado de forma anónima a New York Times y el National Legal and Policy Center y del cual The Post obtuvo una copia más completa.

El mismo también afirma que Menéndez había alardeado de recibir "sobornos de contratistas y personas que buscaban influencia", mientras se desarrollaba el romance, que incluyó una foto desnuda y un viaje a Puerto Rico con la promesa de dormir en la misma cama que compartieron los Kennedy.

Las revelaciones de esta relación extramarital se dan a conocer en momentos en los que el senador Menéndez, junto a su actual esposa, Nadine, afrontan cargos de soborno y corrupción desde el año pasado y están a la espera de que se inicie el juicio.

La pareja y sus coacusados, los empresarios de Nueva Jersey Fred Daibes, Wael Hana y el dominicano José Uribe, se han declarado inocentes de todos los cargos.

La relación con la mujer casada

La relación entre Menéndez y Cecilia Reynolds, una exsecretaria de iglesia casada a quien conoció cuando ella era editora de un pequeño periódico en español en Freehold, Nueva Jersey, se dio a conocer por primera vez en 2013.

El Post reveló por primera vez en 2013 que Menéndez había tenido un romance con Cecilia Reynolds, una ex secretaria de iglesia casada a quien conoció cuando ella era editora de un pequeño periódico en español en Freehold, Nueva Jersey.

"Ella sabe muchas cosas íntimas sobre Menéndez e incluso conoce secretos federales y estatales y todo sobre sus planes de sobornos, etc.", afirma el documento de 13 páginas sobre la mujer, que presuntamente fue testigo de las pilas de dinero que guardaba el senador en 2017.

"Ella se jactaba ante sus amigos de que él siempre tenía fajos de dinero en efectivo tirados en sus lugares seguros y escondidos", continúa el archivo.

"Él le dijo que tiene sobornos de contratistas y personas que buscan influencia", agrega.

En junio de 2013, Reynolds dijo en un comunicado a The Post que: "Mi esposo y yo estuvimos separados por un período de tiempo en el pasado. Todas y cada una de las acusaciones vendidas por un ex socio comercial descontento son falsas y maliciosas".

En tanto su esposo, Matt Reynolds, le dijo a un reportero que estaban casados cuando supuestamente ocurrió la aventura. Dijo que "ni confirmaría ni negaría" la relación de su esposa con Menéndez.

La oficina del senador emitió un comunicado seis minutos después de Reynolds, diciendo: "Este es el mismo tipo de tácticas de difamación cuestionablemente cronometradas que hemos visto antes, y no vamos a dignificarlas con un comentario".

Una relación de "dominio público"

El medio neoyorquino indica que, si bien no se puede confirmar los montones de dinero en efectivo que la mujer vio, su conexión es conocido, ya que el documento muestra fotografías de ambos en escenarios que coinciden con lugares en Puerto Rico, donde alegadamente estuvieron juntos durante un viaje en febrero de 2007.

Reynolds, un inmigrante mexicano, fundó un pequeño periódico mensual llamado "Nosotros" en 2002, dirigido a la creciente comunidad latinoamericana en el condado de Monmouth, Nueva Jersey.

Tres años más tarde, conoció a Menéndez en calidad de editora del diario. En ese momento, era congresista por el Distrito 14 de Nueva Jersey.

También en 2005, Menéndez se divorciaba de su primera esposa, Jane Jacobsen, y madre de sus dos hijos, en medio de acusaciones de que la había dejado por su exasistente Kay LiCausi, 20 años menor que él. Ni él ni LiCausi confirmaron la relación.

Un comentario de Menéndez sobre el periódico de Reynolds fue retratado con entusiasmo en "Nosotros", marcando la incipiente relación entre ambos.

Para las elecciones de 2006, cuando ya fue nombrado senado y se había postulado para un período completo, Menéndez colocó un anuncio de página completa en el diario de Reynolds, según la reseña de The Post.

El expediente indica que en febrero del año siguiente, Menéndez "sedujo" a la mujer ofreciéndole una "cita sexual" de siete días en Puerto Rico, viajando en un jet privado de Salomón Melgen, y quedándose en la "residencia oficial" del gobernador de la isla.

Menéndez prometió "el mejor lujo, dormir y tener relaciones sexuales en la cama en la que durmieron JFK y Jacqueline Kennedy", según el expediente. (Los Kennedy se habían quedado en Puerto Rico en 1961).

"Durante siete días, tuvieron sexo salvaje, se les proporcionó escolta policial oficial y un tratamiento VIP oficial con conductores y asistentes oficiales a su disposición", alega el archivo.

Las fotografías muestran a Menéndez y Reynolds posando con un hombre con uniforme del Servicio Forestal de EE.UU. mientras visitan sitios en Puerto Rico.

El archivo de 2013 asegura que Reynolds "se jacta incluso ahora ante sus amigas latinas más cercanas de lo que era tener relaciones sexuales a 25,000 pies con Menéndez, incluso durante la turbulencia".

Durante el viaje, Reynolds posó desnuda para una fotografía, que se incluye en el documento, que asegura que la pareja se quedó en la casa de playa oficial del gobernador de Puerto Rico.

Las fotografías del documento coinciden con las imágenes de la casa, en la playa de El Convento, en el noreste de la isla.

En 2007, Menéndez estaba siendo investigado por fiscales federales por posibles irregularidades con LiCausi, pero no se presentaron cargos.

Después del viaje, según el expediente, Reynolds regresó con su esposo.

Dos años más tarde, Reynolds estableció con ayuda de Menéndez una agencia de servicios sociales para inmigrantes, para la cual no tenía capacitación. La inauguración fue en mayo de 2010

Para entonces, Menéndez sostenía una relación con Gwendolyn Beck, una exadministradora de dinero de Jeffrey Epstein, quien se suicidó en la cárcel acusado de abuso sexual.

A pesar de la proclama enviada por Menéndez declarando que el centro de Reynolds era un activo importante en la comunidad, el mismo no prosperó debido a acusaciones de no proporcionar ayuda legal gratuita, sino enviarlos a abogados privados.

Finalmente fue desalojada por no pagar el alquiler, y Nueva Jersey revocó su condición de organización sin fines de lucro en 2013, según los registros públicos.

El senador también posó con Reynolds en una foto grupal que apareció en la portada de "Nosotros"después de una visita en mayo de 2011 a otro centro de inmigrantes que ayudó a establecer en Freehold.

Ese año, Reynolds donó 2,500 dólares a la campaña de Menéndez, según los registros públicos.

Expediente salió en medio de caso Menéndez-Melgen

Cuando el expediente, que hablaba sobre la relación extramarital de Reynolds con un Menéndez que iniciaba su carrera política, salió a la luz en 2013, el doctor dominicano y Menéndez eran objeto de una investigación federal, que llevaría a acusaciones en su contra.

Por otra parte, The Daily Caller acababa de informar de las acusaciones de que los hombres habían utilizado prostitutas menores de edad en la República Dominicana.

La mujer que lanzó estas afirmaciones se retractó y Menéndez, quien nunca fue acusado de tener relaciones sexuales con menores de edad, negó airadamente su participación en estos hechos y lo calificó como una difamación de "derecha".

Para entonces, Menéndez estaba saliendo con Alicia Mucci, una viuda con cinco hijos de Paramus, Nueva Jersey, a quien le propuso matrimonio en el Capitolio en diciembre de 2013.

En 2015, Menéndez fue acusado de ayudar a Melgen, incluido el despliegue de su personal en el Senado para obtener visas de inmigración para seis novias extranjeras del médico casado, a cambio de favores.

Melgen, que donó 751,000 dólares a la reelección de Menéndez en 2012, supuestamente le proporcionó al senador viajes en su jet privado, estadías en su villa de lujo en la República Dominicana y 650,000 puntos American Express para asegurarle una suite en un importante hotel de París donde cortejó a una novia no identificada.

Menéndez fue acusado de presionar para que se ajustaran los reembolsos de Medicare en un intento de ganar millones para Melgen. Menéndez se separó de Mucci en la víspera del juicio.

No se sabe si Reynolds, quien según el expediente estaba en el avión de Melgen, fue interrogado por el FBI durante la investigación.

El caso federal de soborno contra Melgen y Menéndez terminó en un juicio nulo en noviembre de 2017 y, a principios de 2018, el Departamento de Justicia decidió no volver a juzgar a Menéndez.

En tanto, Melgen fue sentenciado a 17 años de prisión por un esquema de fraude a Medicare de 73 millones de dólares, pero fue indultado por Trump en 2020, después de cabildear con Menéndez.

Menéndez inició su relación con Nadine Arslanian, una madre divorciada de dos hijos, a principios de 2018, al mismo tiempo que ella salía con el abogado defensor del cantante R. Kelly.

El senador le propuso matrimonio a Arslanian en el Taj Mahal durante un viaje del Congreso a la India en 2019, se mudó a su casa de Englewood Cliffs y se casó con ella en 2020, dos años antes de la redada del FBI en su casa que condujo a su última acusación.