Senado de Florida aprueba proyecto de ley para divulgar transcripciones del caso Epstein

El Senado de Florida aprobó este miércoles un proyecto de ley para hacer publicas las transcripciones de los cargos estatales de tráfico y abuso sexual de menores presentados en 2006 contra el financiero Jeffrey Epstein, hallado muerto en una prisión de Nueva York en 2019.



La medida, aprobada por unanimidad, permitirá que salgan a la luz las transcripciones secretas de un gran jurado del condado de Palm Beach, al norte de Miami, que consideró los cargos estatales contra Epstein en 2006, recogió el diario The Palm Beach Post.



Ahora solo falta la firma del gobernador de Florida, Ron DeSantis, para su promulgación.



No obstante, un tribunal de apelaciones ordenó hace nueve meses revisar, redactar y publicar el material y la documentación relativa a esta acusación, por lo que la disposición legislativa, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, no será necesaria, añadió el rotativo.



El pasado 14 de febrero, doce víctimas de Epstein denunciaron al FBI por supuesto encubrimiento y argumentaron que la agencia de policía de EE.UU. no investigó adecuadamente las acusaciones contra él.



Las víctimas interpusieron la demanda bajo seudónimo en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York "para llegar al fondo del asunto, de una vez por todas, sobre el papel del FBI en la red de tráfico sexual delictiva de Epstein", indica el documento, recogido por medios locales.



La demanda argumenta que el FBI permitió durante dos décadas que Epstein explotara y abusara sexualmente de niñas y mujeres jóvenes, una "flagrante negligencia" que dio lugar a que las propias denunciantes sufrieran abusos sexuales a manos del financiero.



Epstein fue acusado en 2006 de abusar sexualmente de menores de 14 años y se declaró culpable en 2008 de solicitar y procurar a una menor para la prostitución bajo las leyes de Florida.



Ese año, por medio de un acuerdo secreto con la Fiscalía de Florida que ha sido criticado años después por el Departamento de Justicia, Epstein se declaró culpable de los cargos, cumplió 13 meses de prisión y se registró como delincuente sexual.



Después de que el diario The Miami Herald informara de que existían muchas más menores y mujeres que habían sufrido abusos de Epstein, fue arrestado en 2019 en Nueva York por cargos federales de tráfico sexual.



Finalmente, se suicidó ese mismo año en una cárcel de Nueva York, en la que permanecía tras ser acusado formalmente de abusar y explotar a decenas de adolescentes tanto en su mansión de Manhattan (Nueva York) como en su residencia de Palm Beach (Florida) y su propiedad de las Islas Vírgenes.