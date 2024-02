López Obrador defiende haber divulgado el teléfono de corresponsal de The New York Times

López Obrador enfrenta críticas por exponer información de periodista de The New York Times. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este viernes haber divulgado el número telefónico de la corresponsal de The New York Times en México, Natalie Kitroeff, por publicar un reportaje sobre una investigación de Estados Unidos sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico.

"No exageren, si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, pero además es la representante de The New York Times", expresó el mandatario en su conferencia matutina cuestionado por la reportera Jessica Zermeño, de Univision.

El gobernante mexicano, quien el jueves mostró y leyó en voz alta el número telefónico de Kitroeff, desestimó la investigación que abrió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por presuntamente violar la ley que impide exhibir esta información.

"Por encima de eso está la libertad. No puede haber ningún reglamento, no puede haber ninguna ley por encima del principio sublime que es la libertad. ¿Y mi derecho? ¿Y el derecho a la calumnia? ¿Ella tiene derecho a la calumnia?", remarcó.

La polémica surgió el jueves, cuando exhibió una carta de Kitroeff con su teléfono y un cuestionario sobre una investigación de Estados Unidos, cerrada ahora, de supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa y del Cártel de los Zetas que recibió la campaña de López Obrador en 2018 y que involucraba también a sus hijos.

La difusión de la información privada de la periodista desató la investigación de la Inai, un pronunciamiento de The New York Times y críticas de organizaciones como el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), que coincidieron en el riesgo que esto representa en México, uno de los países con más asesinatos de comunicadores.

"De inmediato cuestionaron eso, pero no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si es que se puede llamar periodismo a lo que hacen", respondió el mandatario.

"Si ustedes calumnian, aquí hay réplica, con todo, sea quien sea. Imagínense que termina el presidente de México chantajeado, arrinconado, en el banquillo de los acusados por ustedes, por una agencia de un gobierno extranjero", agregó.

El presidente advirtió que volvería hacer algo así.

"Es que aquí la vida pública es cada vez más pública, no (veo ningún error). Claro (que volvería a presentar un teléfono de un periodista), cuando se trate de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. Por encima de la ley, está la autoridad moral y la autoridad política", subrayó.

El gobernante mexicano acusó de hacer "periodismo faccioso" a medios internacionales como Univision, The New York Times, The Washington Post, Financial Times y The Wall Streel Journal.

Durante el sexenio de López Obrador (2018-2024), al menos 69 periodistas han muerto asesinados, según recordó la organización Propuesta Cívica tras la controversia.