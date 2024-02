Biden dice que dos periodistas se irían de EE.UU. si Trump gana por miedo a ser procesados

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que dos periodistas le han confesado que se irían del país si el exmandatario Donald Trump (2017-2021) gana las elecciones en noviembre por miedo a ser procesados.



Durante un evento en California para recaudar fondos para su campaña electoral, Biden hizo el comentario mientras se dirigía a la presentadora de televisión Katie Couric, aunque no nombró a los periodistas en cuestión.



"Dos de tus compañeros, no de la misma cadena, pero me han dicho a nivel personal que si él gana, tendrían que irse del país porque ha amenazado con meterlos en la cárcel", afirmó Biden.



En sus declaraciones, el demócrata se mostró extremadamente crítico con Trump, a quien acusó de ser el primer presidente desde la Guerra Civil que ha abrazado la violencia política.



Mientras, el republicano se encuentra en plena ofensiva por las primarias republicanas, que espera dejar sentenciadas tan pronto como el próximo 5 de marzo, cuando tendrá lugar el supermartes, en el que están llamados a votar una quincena de estados, incluidos Texas y California.



El exmandatario, encadenando apariciones televisivas, discursos y comparecencias, e impulsado por los recientes veredictos en su contra (que enmarca en un presunto complot del Gobierno para echarlo de la política), aprovecha para lanzar dardos contra Biden por su edad, sus 'fracasos' en la frontera y la alta inflación.



Precisamente del tema de la frontera habló Biden este jueves, acusando a los republicanos de negarse a aprobar un paquete para financiar la contratación de nuevos agentes que puedan hacer frente a las cifras récord de llegadas de inmigrantes.



Varios medios del país han publicado en los últimos días que el presidente se plantea incluso usar sus poderes ejecutivos para restringir la entrada de personas desde México, una muestra de lo mucho que ha cambiado su tono ante la cuestión migratoria a medida que se acerca la cita electoral.

