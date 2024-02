Chatbots ofrecen respuestas imprecisas y engañosas sobre elecciones de EEUU, señala reporte

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/28/ap1709079348207-8a4f5064.jpeg

Esta fotografía proporcionada por Lauren Feeney muestra a Miranda Bogen, directora fundadora del AI Governance Lab at the Center for Democracy & Technology, mientras trabaja con un grupo de funcionarios electorales y expertos en inteligencia artificial para probar varios modelos de chatbots de IA en la Universidad de Columbia, en Nueva York, el 25 de enero de 2024. (AP)