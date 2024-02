Wendy's desmiente los rumores de que planea subir sus precios cuando haya más demanda

La compañía estadounidense de restaurantes de comida rápida Wendy's se ha visto obligada a desmentir los rumores de que planea establecer un modelo de precios variables en su menú, de tal forma que sus productos cuesten más cuanto más suba la demanda.

En un comunicado publicado este martes, la empresa dijo claramente: "No tenemos planes de hacer eso, y no subiríamos los precios cuando más nos visitan nuestros clientes".

La confusión se produjo cuando el consejero delegado de la compañía, Kirk Tanner, dijo en una llamada sobre resultados empresariales que a partir de 2025, Wendy's probaría a implementar "precios dinámicos".

En el comunicado de este martes, la firma explicó que su intención es experimentar con los menús digitales, que les permitirían ofrecer descuentos temporales durante las horas menos concurridas.

La explicación no ha servido para evitar los titulares sensacionalistas, e incluso la senadora estadounidense Elizabeth Warren (no hace tanto una de las favoritas para hacerse con la nominación demócrata para las presidenciales de 2020, que ganó Joe Biden) dijo ayer en X que "se trata de especulación de precios pura y dura, y las familias estadounidenses ya no lo aguantan".

A pesar de una nota de contexto añadida por los lectores, la senadora de momento no ha eliminado su mensaje.