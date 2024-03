Supermartes: Jason Palmer habla de su inesperada victoria en la Samoa Americana

En el llamado Supermartes se realizan elecciones primarias en 16 estados y un territorio de Estados Unidos, con cientos de delegados en juego, la mayor cantidad en una sola jornada para cualquiera de los dos partidos principales.

Se realizan primarias, asambleas partidarias o votaciones de preferencias en Alabama, Arkansas, California, Carolina del Norte, Colorado, Iowa, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Samoa Americana, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia.

Trump gana las primarias presidenciales republicanas en Alaska

En base a los resultados iniciales, The Associated Press dio al expresidente Donald Trump como vencedor en las primarias del Partido Republicano en Alaska. Con casi el 40 % de los votos previstos reportados, Trump tenía una ventaja aplastante sobre Nikki Haley. La candidata no lograba más de una cuarta parte de los apoyos en ninguno de los distritos, y en los 12 que comunicaron al menos el 99% del voto esperado en ese primer reporte, no obtenía más de una quinta parte de las boletas.

Jason Palmer habla de su victoria inesperada

Jason Palmer dijo que tiene escasas opciones de conseguir la candidatura demócrata a la presidencia.

"Cuando comencé esta campaña, sabía que había un 99 % de posibilidades de que Joe Biden ganara", dijo a The Associated Press.

Sin embargo, el inversionista de Baltimore, de 52 años, logró cuatro delegados en la Samoa Americana el Supermartes, negándole a Biden una victoria allí.

Palmer asistía a una conferencia sobre educación en Washington cuando se conocieron los resultados.

"Me enteré de que había ganado porque mi celular empezó a estallar con amigos y trabajadores de la campaña escribiéndome", dijo.

La campaña de Haley agradece el apoyo en el supermartes

La vocera de la campaña nacional de Nikki Haley, Olivia Perez-Cubas, dijo el martes en un comunicado que la candidata republicana se sentía reconocida por ser la primera mujer republicana que gana dos votaciones de primarias para la candidatura a la presidencia.

"Hoy, estado tras estado, sigue habiendo un gran bloque de votantes de primarias republicanas que están expresando profundas preocupaciones sobre Donald Trump", dijo Perez-Cubas. "Esa no es la unidad que necesita nuestro partido para tener éxito".

Pese a su victoria en Vermont el martes y su triunfo en Washington D.C. el domingo, Trump ha ganado en más estados.

Dos demócratas avanzan en nuevo distrito de Alabama

Dos demócratas pasaron a una segunda vuelta de primarias en el recién trazado 2do distrito para el Congreso en Alabama.

Anthony Daniels y Shomari Figures se distinguieron de la larga lista de aspirantes el martes. Los demócratas tienen la vista puesta en ese distrito como una posible oportunidad para llevar representantes a la cámara baja.

Como ningún candidato obtuvo más del 50% de los votos, el 16 de abril se celebrará una segunda vuelta entre Daniels y Figures.

La nueva circunscripción se creó después de que una corte federal ordenara a Alabama que redibujara su mapa de distritos para representar mejor a los votantes negros, una decisión respaldada por la Corte Suprema. El nuevo distrito incluye zonas de Montgomery y Mobile, así como buena parte de la región donde reside la mayoría de la población negra del estado.

Trump y Biden avanzan a un nuevo duelo en 2024

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su predecesor, Donald Trump, básicamente se han asegurado un nuevo duelo en noviembre, lo que aumenta la presión sobre Nikki Haley, la última rival relevante de Trump, para que abandone la contienda republicana.

Biden y Trump ganaron en California, Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virginia, Carolina del Norte, Tennessee, Arkansas, Minnesota y Massachusetts. Biden también se anotó victorias en Vermont y Iowa.

Haley ganó en Vermont, pero el expresidente se impuso en otros estados que podrían haber favorecido a Haley, como Virginia, Massachusetts y Maine, los cuales cuentan con grandes franjas de votantes moderados como los que la han apoyado en primarias anteriores.

Hasta mediados de mes no habrán votado estados suficientes para que Trump o Biden se conviertan oficialmente en los virtuales candidatos de sus partidos.

Algunos demócratas votan "no comprometido" como protesta por papel de Biden ante guerra entre Israel y Hamás

El presidente, Joe Biden, recibió algunos votos de protesta de personas que se declararon "no comprometidas" en sus boletas del martes debido a su apoyo a Israel.

La veterana de la Fuerza Aérea Keira Havens, de 40 años, dijo haber votado "no comprometida" por la respuesta de Biden al conflicto.

"Esta es la única herramienta que tengo para presionarles ahora mismo, voy a utilizarla", dijo Havens.

Marcus Casillas, de 29 años, dijo que el argumento de que los demócratas votaran a Biden porque el expresidente Donald Trump apoyaría menos a los palestinos no era convincente.

"Creo firmemente que para que yo vote a alguien, tiene que ganarse el voto", dijo Casillas. "Quiero creer en lo que hago cuando tomo esa decisión".

Nikki Haley consigue una victoria inesperada en las primarias republicanas de Vermont

La exembajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley logró una victoria inesperada en el Supermartes al derrotar a Donald Trump en Vermont.

Sin embargo, ese triunfo hará poco por mermar el dominio de Trump sobre las primarias. El expresidente ganó en otros 11 estados en el Supermartes.

Haley es la última rival importante de Trump que queda en lo que antes era una numerosa contienda. La aspirante ha ido incrementando sus ataques al expresidente y afirma que perderá en noviembre ante el presidente Joe Biden si consigue la candidatura del partido.

Trump usa su discurso triunfal para arremeter contra Biden



El expresidente Donald Trump usó su discurso del martes durante un evento de celebración en Mar-a-Lago para condenar el manejo del presidente Joe Biden de la economía del país, su política exterior y, en particular, la situación en la frontera entre Estados Unidos y México.

Pero no ofreció grandes soluciones durante su discurso de 20 minutos y en su lugar se enfocó en algunos de los momentos de su gobierno, muchos de los cuales ocurrieron hace más de cinco años.

"Vamos a volver a hacer grande a Estados Unidos, más grande que nunca", puntualizó.

Biden pierde en Samoa Americana



Jason Palmer venció al presidente Joe Biden en Samoa Americana, un pequeño territorio estadounidense en el sur del Pacífico.

Palmer obtuvo 51 votos y Biden 40, de acuerdo con el Partido Demócrata local. Sólo había seis delegados en juego en una contienda que requiere casi 2.000, pero sigue siendo un gran revés para un presidente en funciones. Palmer es un inversor asentado en Baltimore.

No es la primera vez que Samoa Americana arroja resultados sorprendentes en una primaria. Durante la contienda demócrata de 2020, le dio su única victoria al multimillonario Michael Bloomberg, el exalcalde de la ciudad de Nueva York.

No se reportan amenazas cibernéticas en supermartes



El día de mayor actividad de las primarias de este año transcurrió sin mayores problemas el martes, informó un funcionario de alto rango de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad.

El funcionario, que insistió en hablar bajo condición anonimato para poder discutir los comicios, dijo que no había amenazas concretas creíbles ni actividades criminales deliberadas mientras distintos estados del país celebraban las elecciones del Supermartes.

Añadió que estaban al tanto de las interrupciones en las redes sociales el martes que causaron problemas generalizados de inicio de sesión durante algunas horas en las plataformas de Meta —Facebook, Instagram, Threads y Messenger—, pero que no estaban al tanto de algún nexo con las primarias.

El presidente Joe Biden gana las primarias demócratas en Iowa

El presidente Joe Biden se anotó su primer triunfo del Supermartes en Iowa.

Iowa es reconocido por ser el punto de partida de las campañas presidenciales cada cuatro años con sus caucus. Pero los demócratas cambiaron el proceso en Iowa después del caos en la difusión de resultados en 2020.

El problema obligó al partido nacional a reprogramar su calendario electoral este año con miras a enfatizar estados con mayor diversidad. Eso condujo a que los demócratas del estado enviaran sus votos por correo, cuyos resultados se dieron a conocer el martes.

Los republicanos mantuvieron su tradicional caucus de Iowa en enero, en el que Donald Trump obtuvo un triunfo dominante por casi 30 puntos porcentuales por encima de su más cercano perseguidor.

A cientos de kilómetros de la tierra, dos astronautas votan para las primarias

Dos astronautas de la NASA ejercieron su deber cívico a bordo de la Estación Espacial Internacional.

En respectivas publicaciones en X, antes Twitter, las astronautas Jasmin Moghbeli y Loral O'Hara confirmaron que emitieron sus votos celestiales.

"Estar en el espacio no nos impidió votar. ¡Vayan a votar hoy!", escribió Moghbeli.

Según el sitio web de la NASA, después de que un astronauta llena su papeleta electrónica en ausencia a bordo de la estación espacial, el documento encriptado pasa por un satélite de rastreo y retransmisión de datos hacia una antena terrestre en el Complejo White Sands en Nuevo México.

Desde ahí, la papeleta es enviada al Centro de Control de Misión en Houston y reenviado a la oficina del condado.

Biden se prepara para estado de la unión



El presidente Joe Biden ha estado pasando los días previos al Supermartes preparándose para el otro gran acontecimiento político de esta semana: su discurso del Estado de la Unión.

Biden ha estado en Camp David, el retiro presidencial en las afueras de Washington, con sus más cercanos asesores, según una fuente enterada de los preparativos y que habló a condición de anonimato.

Entre los asesores que acompañan a Biden están el jefe de despacho Jeff Zients, el subjefe de despacho Bruce Reed, la asesora senior Anita Dunn, el director de redacción de discursos Vinay Reddy, el consejero Steve Ricchetti y Mike Donilon, veterano asesor de Biden que recientemente pasó de trabajar en la Casa Blanca a trabajar para la campaña reeleccionista. También está presente el historiador presidencial Jon Meacham, un favorito de Biden.

Hay otros funcionarios que están participando de manera virtual.

El presidente regresa a la Casa Blanca la tarde del martes. El discurso del Estado de la Unión es el jueves.

Taylor Swift anima a la gente a votar



Taylor Swift no ha dicho a quién apoya en las elecciones estadounidenses, pero sí está animando a la gente a salir a votar.

La popular cantante colocó el martes un mensaje en Instagram recordándole a su ejército de seguidores (conocidos como "Swifties") que hoy es el Supermartes y que se celebran primarias en Tennessee, donde reside, además de otros estados.

"Quiero recordarles a todos que vayan a votar por quien los represente mejor. Si no lo han hecho, planifiquen el día para salir a votar", escribió la artista.

Swift dio su apoyo al presidente Joe Biden en las elecciones de 2020 y respaldó a candidatos demócratas en Tennessee en 2018, rompiendo su tradición de mantener en reserva sus puntos de vista políticos.

Biden promueve su reelección entre votantes negros

El presidente Joe Biden salió al aire el Supermartes para tratar de reforzar su apoyo entre los votantes negros, un segmento crucial de la ciudadanía para los demócratas de cara a la elección general de noviembre.

En una entrevista con Ms. Jessica, una conocida periodista radial en Carolina del Norte, Biden destacó sus logros en beneficio de votantes negros, tales como el aumento de fondos para universidades históricamente negras e inversiones en infraestructura.

En otra entrevista radial, Biden lanzó un fuerte ataque a su rival republicano, el expresidente Donald Trump.

"La forma como (Trump) habla, como actuó, como ha tratado a la comunidad afroestadounidense creo que ha sido vergonzosa".