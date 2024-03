Conoce a Lygia Calderon, la técnica de mantenimiento de aviación en JetBlue

La aerolínea estadounidense, JetBlue, para celebrar el Día Internacional de la Mujer destaca a Lygia Calderon, una tripulante que "está rompiendo barreras cada día y contribuyendo a la industria de la aviación a través de su trabajo y marcando el camino para las generaciones futuras".

La compañía señala que Calderon, técnica de mantenimiento de aviación, es una de las primeras tripulantes, comenzando su carrera hace casi 24 años, el año en que se fundó JetBlue.

Nacida en Sao Paulo, Brasil, Lygia se mudó a Nueva York cuando sólo tenía seis años. Actualmente, Lygia forma parte del equipo de cambio de motores en el Aeropuerto Internacional de Orlando, donde reemplaza, mantiene, repara, inspecciona y realiza otros trabajos asignados en los motores.

Durante una conversación, Lygia compartió su experiencia como mujer en la aviación, su trayectoria profesional, los éxitos que ha logrado y consejos para las mujeres interesadas en entrar en la industria:

¿Qué te animó a seguir una carrera como técnica de mantenimiento de aviación?

Desde que recuerdo, siempre me han gustado los aviones. Uno de mis peluches favoritos era un 747 de VARIG Airlines, una aerolínea brasileña. Recuerdo que mi familia siempre recogía o dejaba a amigos y familiares en el Aeropuerto de JFK de Nueva York. Durante estas visitas al aeropuerto, siempre me preguntaba a mi misma "¿cuándo me tocará a mí?". Mi fascinación por los aviones, los aeropuertos, los viajes y la industria aérea en general me acompañó durante toda mi infancia.

Al crecer, yo ni sabía que existía la profesión de técnico de mantenimiento de aeronaves. En mi mente, mis únicas dos opciones eran ser piloto o aeromoza. Cuando empecé los estudios secundarios, me encontré con una Escuela Secundaria de Aviación, que al principio pensé que era un programa de pilotaje, pero decidí aplicar y, por suerte, me aceptaron. Durante mi primer año, me encantó mi clase de "Exploratory Sheet Metal", una clase introductoria sobre el metal utilizado en la aviación. Me gradué con mis Certificados de Fuselaje y Planta Motriz, licencias emitidas por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y requeridas para trabajar como técnico de mantenimiento de aeronaves (AMT, por sus siglas en inglés). Llevo trabajando en este sector desde entonces.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/07/lygia-calderon--5.jpg Lygia Calderon, técnica de mantenimiento de aviación en JetBlue. (FUENTE EXTERNA)

¿Cuándo empezaste a trabajar en JetBlue?

Empecé a trabajar en JetBlue en octubre de 2000 como especialista en materiales en el Aeropuerto de JFK de Nueva York. Empecé trabajando a tiempo parcial unas horas todos los días después del colegio hasta que me gradué de la Escuela Secundaria de Aviación y luego me contrataron a tiempo completo en el Departamento de Materiales, donde era responsable de recibir, almacenar y suministrar las piezas de los aviones a los técnicos.

Cuando se abrió una vacante de técnico, inmediatamente apliqué pensando que era una posibilidad poco probable, ya que no tenía ninguna experiencia. Afortunadamente, me dieron una oportunidad increíble y empecé a trabajar como AMT en abril de 2002.

¿Qué es lo que más te gusta de su trabajo?

Lo que más me gusta de mi trabajo es la satisfacción de ver cómo un avión entra en servicio y cómo sale. Me encanta ver los resultados de mi trabajo volando alto en los cielos.

¿Cómo superaste algún reto en tu carrera?

A lo largo de mi carrera he tenido que superar muchos retos. Ser mujer en una industria dominada principalmente por hombres puede ser intimidante. Cuando empecé mi carrera en JetBlue, dudé de la oportunidad que me estaban ofreciendo; dudé de mis capacidades y de mí misma. Sin embargo, una mujer muy inteligente me recordó: "No importa lo que diga la gente; sé la mejor profesional que puedas ser y deja que los resultados hablen por sí solos". Estas palabras siguen siendo mi motivación; gracias mamá.

¿Qué has logrado durante tu tiempo en JetBlue de lo que estés más orgullosa?

He crecido mucho durante mi tiempo en JetBlue y estoy muy agradecida por tantas oportunidades y experiencias. De lo que estoy más orgullosa es de las amistades y relaciones que he desarrollado durante todos estos años.

¿Hay alguna mujer en el sector de la aviación o en general que te haya servido de inspiración?

Aunque no conocí a muchas mujeres técnicas cuando empecé en esta carrera, tuve una instructora en la escuela que fue uno de mis pocos puntos de referencia. Sin embargo, me alegra decir que durante mis años en JetBlue he conocido a mujeres increíbles en la industria que siguen inspirándome cada día. Estoy muy orgullosa de que la próxima generación de mujeres técnicas tendrán muchos ejemplos a seguir.

¿Qué consejo le darías a otras mujeres interesadas en perseguir una carrera en la industria de la aviación?

Les diría: "¡VE POR ELLO! Hay muchas oportunidades esperando a la persona adecuada, dedicada y motivada. ¿Por qué no tú?

La carrera de Lygia es un recordatorio de las contribuciones que las mujeres hacen cada día en la industria de la aviación. Esperamos que esta historia inspire a sus lectores. En el anexo encontrarán fotos para su selección.