Trump trolea a Biden durante su discurso del Estado de la Unión en vivo y en mayúsculas

El expresidente de Estados Unidos y futuro candidato republicano Donald Trump usó este jueves la red social Truth, una cámara del eco conservadora, para comentar desordenadamente y en mayúsculas el discurso del estado de la Unión del presidente demócrata Joe Biden al tiempo que este se sucedía.



El republicano escribió decenas de mensajes criticando el discurso de Biden en un tono de burla y repitiendo los mensajes críticos contra quien ha bautizado como "Corrupto Joe".



"Está enfadado y loco", "tiene mejor pelo delante que por detrás", "no deja de toser" o "¿quién le ha dado un beso en la mejilla con carmín?", fueron algunos de los comentarios del exmandatario, que, no obstante, también rebatió temas de más calado político.



En opinión de Trump, el presidente ruso, Vladímir Putin, solo invadió Ucrania, porque no tiene respeto por Biden" y consideró que ese conflicto armado nunca habría pasado en su administración (2017-2021).



"La OTAN solo se hizo fuerte, por MÍ. Yo conseguí que las naciones de la OTAN" pagaran más, aseguró el virtual rival de Biden en las elecciones presidenciales de noviembre.

En su discurso, Biden también hizo múltiples referencias a Trump, al que se refirió como su "antecesor" y nunca mencionó por su nombre, y fue especialmente duro con él por poner a la democracia estadounidense en su mayor riesgo desde la Guerra Civil, especialmente tras el asalto a Capitolio el 6 de enero de 2021 para interrumpir el proceso de transferencia de poder.



"Los llamado insurreccionistas de los que habla no tienen armas, solo tenían un elección manipulada", aseguró esta noche Trump, que nunca ha aceptado su derrota en las elecciones de 2020 contra Biden.



Trump criticó también el empuje de Biden por los coches eléctricos y aseguró que pronto todos esos vehículos serán hechos en China.



El republicano aseguró que las políticas migratorias de Biden son un "desastre" y permitirán la entrada de 5,000 inmigrantes al día.



Asimismo, consideró que "la violencia de los migrantes es la peor ola de crímenes de la historia", algo que también tuvo eco en el Capitolio cuando la congresista republicana Marjorie Taylor Greene entregó a Biden una chapa en recuerdo de Laken Riley, una mujer asesinada por un inmigrante venezolano indocumentado en Georgia.



Ese crimen está siendo utilizado por los republicanos para pedir deportaciones masivas y asegurar que las políticas de Biden aumentan la inseguridad de los estadounidenses.



La senadora de Alabama Katie Britt, que dio la respuesta republicana a Biden tras el discurso del estado de la Unión, repitió ese argumento y consideró que Riley fue asesinada brutalmente "por uno de esos millones de ilegales" que han llegado a Estados Unidos.



"Nuestras comunidades están más inseguras por las políticas fronterizas de Biden", aseguró la senadora Britt, una joven promesa republicana.