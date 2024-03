La retórica antiinmigrante de Trump no disuade a algunos latinos de votar por él

Desde que empezó su carrera política, el expresidente Donald Trump (2017-2021) ha arremetido contra los inmigrantes. Aún así, muchos latinos están dispuestos a ignorar una vez más sus ataques y recompensarlo con sus votos en las elecciones presidenciales de noviembre.

El cubano Jorge Saldivar, que lleva años viviendo en Houston (Texas) y en unos meses se convertirá en ciudadano estadounidense, aseguró a EFE que votará por Trump porque "con los republicanos los negocios funcionan mejor y la economía fluye mejor".

Según las encuestas, la economía y la inmigración son las principales preocupaciones de los estadounidenses en estas elecciones.

Saldivar expresó su desagrado por los comentarios negativos de Trump hacia los inmigrantes, aunque entiende que el magnate quiera proteger a su país. Tras varios años en Estados Unidos, se ha dado cuenta de que la inmigración "le quita mucho dinero al Gobierno".

Los ataques de Trump a la comunidad latina

Cuando Trump anunció su primera campaña en 2016 lo hizo con insultos a México asegurando que enviaba "drogas" y "violadores" a Estados Unidos y, este mes, en su tercera campaña presidencial, comparó a los inmigrantes con el personaje Hannibal Lecter, el asesino de la película "The Silence of the Lambs" (1991).

Comentarios así hicieron que, en los comicios de 2020, la mayoría de los condados con una gran población hispana votaran por el Partido Demócrata.

No obstante, en algunos estados clave, como Texas y Florida, los republicanos registraron un aumento significativo de votos en 2020 y, a nivel federal, el porcentaje de latinos que respaldó a Trump fue del 38 %, diez puntos más que en 2016, según el centro Pew.

Josue, salvadoreño que lleva más de veinte años viviendo en Houston -ciudad donde el 44.8 % es latino-, dijo a EFE que este año será la tercera vez que vote por Trump.

"Tiene que mejorar un poquito (cómo habla de los hispanos). Él ha dicho que va a deportar a gente y lo ha hecho, pero los otros no dicen nada y deportan a más gente", recalcó.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, señaló este mes que en los últimos tres años la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, ha "devuelto o expulsado" a más indocumentados que en los cuatro años del Gobierno de Trump.

De acuerdo con el cubano Octavio Sánchez, fundador de los Conservadores Latinos de Texas, una de las razones por las que los latinos contemplan la posibilidad de votar por Trump es porque lo ven como "un líder".

"Se ve como una persona fuerte y al hispano, particularmente el hispano hombre, le gusta un líder", anotó a EFE Sánchez, cuya organización busca aumentar la representación hispana en la política de Texas, un estado con más del 40 % de población latina, y fomentar que esa minoría vote por el Partido Republicano.

Frente a ello, Elizabeth Reyes, de 25 años e hija de mexicanos, no está convencida de que ni Trump ni su rival, Biden, sean "líderes", y señala la edad avanzada de ambos como una preocupación.

Biden, el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, tiene 81 años, mientras que Trump tiene 77.

"Ambos ya están en la tercera edad y sería mejor que hubiera sido un candidato más joven", comentó Reyes, quien aún no ha decidido por quién votará.

Nuevas generaciones que votan por los que no pueden

En todo caso, Reyes explicó que lo que la impulsa a ir a votar es ser la voz de algunos de sus familiares, quienes al ser indocumentados no tienen la posibilidad de ejercer ese derecho.

Yasmin Pajardo se siente motivada a ir a las urnas por la misma razón: "Quiero ser la voz de ellos, muchos inmigrantes no pueden votar y una que es nacida aquí gracias a mis padres, que lucharon por darme una mejor vida, tengo que hacerlo por ellos", indicó la profesora de 32 años, nacida en Houston y de padres mexicanos.

Para Pajardo es fundamental no olvidarse de sus orígenes a la hora de elegir un candidato: "Sería ser hipócrita con uno mismo (...) Hay que acordarse de sus raíces, de dónde vienes, de cómo empezaste y hacia dónde vas".